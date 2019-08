Început la sfârșitul săptămânii trecute, Campionatul Județean de Fotbal – Liga a IV-a programează în acest weekend etapa a II-a.

Astfel, în Seria Bacău se va juca după următorul program: ACS Gauss Bacău-CS Zorile Faraoani, sâmbătă de la ora 11.00. AS Siretul Bacău-AS Filipești, FC Dinamo Bacău-AS Rapid Bacău,AS Voința Gârleni-AS Fl. Roșie Sascut și AS Aripile Cleja-AS Suporterilor FCM Bacău, sâmbătă de la ora 18.00. Duminică, 1 septembrie, de la ora 11.00 se va juca ACS Viitorul Nicolae Bălcescu-AS Negri.

În Seria Valea Trotușului se vor disputa următoarele meciuri: CSM Moinești-CS UZU Dărmănești, sâmbătă de la ora 11.00, iar de la ora 18.00 AFCS Viitorul Curița-AS Bârsănești. Celelalte jocuri se vor desfășura duminică, 1 septembrie, după cum urmează: AS V. Oituz-AS Bradul Măgura Cașin, AS Viitorul Urechești-ACS Gloria Zemeș, AS Căiuți-CS Dofteana și AS Vulturul Măgirești-AS Măgura Cașin.