CSM Bacău- CSM Focșani (vineri, ora 15.00, stadion „Letea”)

Țintuită în partea de jos a clasamentului, având un singur gol marcat în șase meciuri și umilită în ultima etapă (0-4 pe terenul Științei Miroslava), CSM Bacău are disperată nevoie de puncte. Numai că adversara de azi, din uvertura rundei a șaptea, CSM Focșani, nu este deloc generoasă în această privință. „CSMeii” se încurajează cu faptul că vor evolua pe teren propriu și trag nădejde că nu vor mai repeta greșelile individuale de până acum. „Aceste erori ne-au costat mult. Mai mult decât diferența de valoare dintre noi și adversarii noștri. Acum vom întâlni din nou o echipă cu fotbaliști valoroși, precum Adăscăliței, Predoiu, Jurj sau Ciprian Petre, însă vom face tot posibilul pentru a lua punct sau chiar puncte”, a declarat antrenorul băcăuanilor, Giani Florian. Gazdele de azi nu-l pot folosi pe Belecciu, accidentat, dar speră să-l recupereze pe Juncu.

Duel coadă-cap

CSM Pașcani – Aerostar (sâmbătă, ora 15.00)

O confruntare atipică. Între CSM Pașcani, singura echipă fără punct luat în aceste șase etape de campionat și Aerostar, singura formație cu maximum de puncte în Seria I. Un duel coadă-cap, care se prezintă drept unul de 2 solist. Totuși… „Totuși, în mod paradoxal, un astfel de meci se anunță mai greu decât altele”, a afirmat antrenorul „aviatorilor”, Daniel Munteanu, care a detaliat: „Spun asta pentru că, pe de o parte, eu nu am văzut încă o echipă care să termine campionatul cu zero puncte, iar, pe de altă parte, există riscul ca în astfel de situații să subestimezi adversarul. Am convingerea că nu va fi și cazul nostru. Am insistat asupra faptului că trebuie să ne continuăm seria victoriilor. Cred că, manifestând multă atenție în apărare și cu o dinamică bună, ne putem impune, chiar dacă vom întâlni un adversar care, în mod cert, va aglomera spațiile”. Pentru jocul de sâmbătă, lidera îi are ca incerți pe Florescu și Horia Ilie.

Celelalte meciuri ale etapei a șaptea

Sâmbătă, ora 15.00: Universitatea Dunărea de Jos Galați – Ceahlăul Piatra Neamț, Foresta Suceava – Ozana Târgu-Neamț, Hușana Huși – FC Botoșani 2, Șomuz Fălticeni – Știința Miroslava, Bucovina Rădăuți – SC Oțelul Galați, Sporting Liești – KSE Târgu-Secuiesc.

Clasamentul Seriei I

1 Aerostar Bacău 6 6 0 0 14-5 18p.

2 Bucovina Rădăuți 6 5 0 1 14-3 15p.

3 SC Oțelul Galați 6 5 0 1 11-4 15p.

4 CSM Focșani 6 4 1 1 8-3 13p.

5 Ceahlăul P. Neamț 6 4 0 2 16-7 12p.

6 Foresta Suceava 6 3 2 1 12-8 11p.

7 FC Botoșani 2 6 3 1 2 14-13 10p.

8 Ozana Tg. Neamț 6 2 2 2 11-8 8p.

9 Știința Miroslava 6 2 1 3 12-12 7p.

10 KSE Tg. Secuiesc 6 0 5 1 3-4 5p.

11 Șomuz Fălticeni 6 1 2 3 4-12 5p.

12 Hușana Huși 6 1 1 4 4-7 4p.

13 CSM Bacău 6 1 1 4 1-8 4p.

14 Sporting Liești 6 1 1 4 4-13 4p.

15 Dunărea de Jos 6 0 3 3 5-10 3p.

16 CSM Pașcani 6 0 0 6 8-24 0p.