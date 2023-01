Fotbal/ Liga a III-a: Ionuț Ursu revine la Bacău. La CSM Bacău

Revelația Seriei I și-a asigurat serviciile fundașului central în vârstă de 33 de ani, care s-a despărțit de Ceahlăul și pe cele ale mijlocașului Giani Unghianu (Știința Miroslava)

Deși se află încă în vacanță, divizionarele C băcăuane pregătesc deja reluarea preparativelor pentru sezonul de primăvară, care va debuta pe 11 martie, cu etapa a 16-a, antepenultima din sezonul regulat. Achiziții de jucători, cedări, cantonamente, jocuri de verificare: iată agenda conducătorilor și antrenorilor. O agendă cu un update permanent.

CSM Bacău

Dintre cele trei divizionare C ale Bacăului, CSM este ultima care va pune punct vacanței. Gruparea antrenată de Cristi Popovici își va relua pregătirile pe data de 18 ianuarie. În ceea ce privește mutările iernii, „CSMeii” sunt însă fruntași. Astfel, băcăuanii și-au asigurat serviciile fundașului central în vârstă de 33 de ani, Ionuț Ursu și ale mijlocașului Giani Unghianu (24 de ani). În cazul primului, vorbim de o repatriere, Ursu evoluând în trecut la alte trei formații băcăuane: FC Willy, FCM și Sport Club. Cu un CV completat, printre altele, cu sezoane la FC Botoșani, Sepsi Sfântu-Gheorghe, Farul sau U Cluj, Ursu s-a despărțit în această iarnă de colega de serie a CSM Bacău, Ceahlăul Piatra Neamț. După un sezon și jumătate petrecut sub Pietricica, fostul prim-divizionar a fost disponibilizat la finalul lui 2022 de nemțeni, lucru de care a profitat imediat CSM Bacău. „Îl cunosc foarte bine pe Ionuț Ursu, pe care mi l-am dorit și în urmă cu un an, pe când eram la Dante”, a declarat antrenorul „CSMeilor”, Cristi Popovici, care a mai lucrat cu jucătorul și la FCM Bacău, și la FC Botoșani (promovând în Liga I) și la Sport Club Bacău, echipă desființată în vara lui 2016. „Este un fotbalist cu calități și cu experiență. În plus, el acoperă un post la care noi am suferit în toamnă. Venirea sa va ajuta cu certitudine echipa”, a precizat Popovici, care și-a completat lotul și cu un alt jucător pe care l-a mai avut în subordine: Giani Unghianu, de la Știința Miroslava. În atenția CSM Bacău se mai află două-trei ținte. Printre acestea, și mijlocașul lui Dante Botoșani, Răzvan Buțerchi, care va împlini pe 24 februarie vârsta de 21 de ani. La capitolul cedări, figurează, pentru moment, două nume: Alexandru Purcariu și Valentin Mihăiță. „În funcție de ce achiziții mai putem face, este posibil să ne despărțim și de alți jucători. E clar că dorim să ne întărim cât mai mult, atât valoric, cât și numeric”, a punctat Cristi Popovici. „Dorința noastră este de a acoperi posturile deficitare, cu atât mai mult cu cât vara trecută am fost nevoiți să ne mișcăm pe repede-înainte cu doar câteva zile înainte de startul sezonului”, a subliniat și team-managerul CSM Bacău, Dragoș Boboc. Băcăuanii au în plan un stagiu de pregătire centralizată de zece zile la Vatra Dornei, în perioada 1-11 februarie și cinci meciuri de verificare. „CSMeii” vor disputa câte o „dublă” cu FC Dinamo Bacău și CSM Râmnicu-Sărat, pentru ca pe 4 martie, cu o săptămână înaintea reluării campionatului să o întâlnească, în deplasare, într-un ultim test, pe Știința Miroslava. Revelația maxi-turului, pe care l-a încheiat pe locurile 2-3, alături de Bucovina Rădăuți, gruparea tutelată de municipalitatea băcăuană are ca obiectiv calificarea în play-off-ul Seriei 1. „Inițial, obiectivul a fost locurile 6-8, dar, ținând cont de parcursul bun de până acum, este firesc să pretindem mai mult”, a concluzionat antrenorul Cristi Popovici.

Clasament Seria 1

1 Foresta Suceava 15 12 2 1 32-6 38p.

2 Bucovina Rădăuți 15 9 2 4 31-15 29p.

3 CSM Bacău 15 8 5 2 26-15 29p.

4 Dante Botoșani 15 8 2 5 23-20 26p.

5 Ceahlăul P. Nt. 15 7 3 5 36-24 24p.

6 Știința Miroslava 15 7 1 7 19-18 22p.

7 Șomuz Fălticeni 15 5 3 7 19-18 18p.

8 Viitorul Darabani 15 4 0 11 14-37 12p.

9 Rapid Brodoc 15 3 1 11 17-38 10p.

10 Csikszereda 2 15 1 3 11 4-30 6p.

Programul etapei viitoare (11 martie, ora 15.00 ): Știința Miroslava- Dante Botoșani, Csikszereda 2- Viitorul Darabani, Rapid Brodoc- Șomuz Fălticeni, Bucovina Rădăuți- CSM Bacău, Foresta Suceava- Ceahlăul Piatra Neamț.

Aerostar

Pe 16 ianuarie, la ora 14.00, Aerostar va suna goarna pentru prima oară în acest an. Reunirea lotului se va face la baza proprie, la fel ca și cantonamentul fixat în perioada 6-18 februarie. Până la reluarea sezonului competițional, „aviatorii” antrenați de Mișu Ionescu vor susține șase partide de pregătire: cu Foresta Suceava, Știința Miroslava, Șomuz Fălticeni, Ceahlăul Piatra Neamț și o dublă cu colega de serie, FC Dinamo Bacău. Aerostar va conta în stagiunea de primăvară pe același efectiv utilizat și în sezonul de toamnă. În ciuda primirii unor oferte, „veteranii” Ionuț Chirilă și Cătălin Vraciu au decis să continue sub culorile galben-albastre. De altfel, absența lor în ultimul meci jucat în 2022 (Chirilă, din cauza unei probleme medicale, iar Vraciu, din cauza suspendării pentru o etapă) a cântărit destul de greu, Aerostar cedând cu 0-2 la Braniștea și încheiind astfel anul la un loc și două puncte de play-off. Ținta „aviatorilor” rămâne însă terminarea sezonului regulat în zona locurilor 1-4, motiv pentru care primul meci oficial din 2023, cel de pe teren propriu, cu lidera Seriei 2, CSM Râmnicu-Sărat se anunță extrem de important. „Vrem să ne pregătim cât mai bine în această iarnă, astfel încât ultimele trei etape ale sezonului regulat să ne permită accederea în play-off”, a anunțat antrenorul Aerostarului, Mișu Ionescu. „Locul nostru este în play-off și avem toată convingerea că finalul sezonului regulat ne va găsi acolo”, a completat team-managerul „aviatorilor”, Gabriel Voicu, care a ținut să precizeze că un alt obiectiv al echipei băcăuane este continuarea promovării tinerilor jucători

FC Dinamo Bacău

Spre deosebire de concitadinele sale, care au ca obiectiv play-off-ul, FC Dinamo Bacău va continua sezonul în play-out. Adică acolo unde are ca obiectiv evitarea retrogradării. Parcursul din maxi-tur al echipei antrenate inițial de Andrei Întuneric și ulterior de Radu Ciobanu a fost unul modest, cu doar 10 zece puncte adunate în 15 partide. Punctajul are importanța sa deoarece, pentru a fi siguri de salvarea de la retrogradare, dinamoviștilor băcăuani nu le va fi suficient să evite ultimele două locuri ale clasamentului, ci și să acumuleze un număr de puncte suficient de mare încât să evite și postura de cea mai slab cotată echipă de pe locul 8. Deocamdată, acest rol este îndeplinit de a opta clasată în Seria 7, Progresul Ezeriș, cu nouă puncte. Pentru a-și îndeplini obiectivul, FC Dinamo Bacău, care-și va relua pregătirile pe data de 16 ianuarie, intenționează să-și întărească lotul cu trei-patru jucători de experiență. Deocamdată, nu a fost oficializată nicio mutare, dar timp mai este.

Clasament Seria 2

1 CSM Rm. Sărat 15 11 3 1 35-7 36p.

2 Metalul Buzău 15 10 2 3 38-10 32p.

3 Unirea Braniștea 15 10 1 4 25-13 31p.

4 CSM Focșani 2007 15 9 3 3 39-13 30p.

5 Aerostar Bacău 15 8 4 3 43-20 28p.

6 Sporting Liești 15 7 3 5 30-20 24p.

7 Viitorul Ianca 15 4 3 8 17-34 15p.

8 FC Dinamo Bacău 15 3 1 11 18-35 10p.

9 Voința Limpeziș 15 1 2 12 20-56 5p.

10 Dacia Un. Brăila 15 0 2 13 5-62 2p.