Retrogradată din eșalonul secund, gruparea pregătită de Mișu Ionescu are ca prim obiectiv construirea unei echipe competitive

Divizionara C Aerostar Bacău și-a făcut check-in-ul. Și se pregătește de un nou zbor. Data plecării? 28 august. Ruta? Seria 1 sau Seria 2 a Ligii a III-a. Destinația? „Deocamdată, nu vom vorbi de promovare”, a declarat președintele CS Aerostar, Doru Damaschin luni după-amiază, la reunirea echipei. „Sigur că ne-am dori să revenim în eșalonul secund după numai un an, însă nu vrem să punem niciun fel de presiune, după cum nu vrem să mai forțăm lucrurile. Anul trecut, am acceptat provocarea de a participa în liga a doua, chiar dacă nu eram pregătiți pentru un asemenea nivel, după cum s-a și văzut. Am ținut însă să onorăm promovarea obținută, cu toate că, pe fondul pandemiei, nu întruneam condițiile de a forma un lot pe măsura cerințelor eșalonului secund.

Anul acesta, scopul principal este reconstruirea echipei sau, și mai exact, construirea unei echipe competitive, care să includă în special elemente de perspectivă din zona Bacăului și a Moldovei”, a adăugat președintele Damaschin. „Ne așteaptă un campionat destul de lung, dar suntem optimiști că putem face o figură frumoasă.

Până pe 26 iulie, când vom pleca în cantonamentul montan- variantele fiind Vatra Dornei și Bicaz- ne vom definitiva lotul. Avem în probe mai mulți jucători, majoritatea tineri, dar purtăm discuții și cu alții, cu un plus de experiență, în ideea de contura un lot numeric și valoric în ton cu ambițiile noastre. Esențial este că ne-am păstrat nucleul din sezonul trecut”, a afirmat antrenorul Mișu Ionescu, care contează, în continuare, printre alții, pe Cebotari, Alecsandru, Ardei, Chirilă, Zaharia, Belciu, Burlacu, Horia Ilie, Gavrilă, Danale sau Vraciu. Lor li s-au adăugat portarul de 19 ani Denis Ciofu de la Poli Iași și fundașii Ștefan Pavel (adus de la CSM Bacău) și Stejărel Vișinar (revenit după împrumutul la Bucovina Rădăuți).

Nu mai fac parte din lotul „aviatorilor”: Petrișor, D. Mureșan, Mihalcea, Manole, Alex Popescu, D. Munteanu și Oteliță. „Strategia noastră este una pe termen mediu: de a alcătui o echipă care să joace un fotbal plăcut. Nu avem presiune, avem înțelegere și răbdare din partea conducerii, astfel încât, repet, pornim la drum optimiști”, a completat Mișu Ionescu.

„Am convingerea că în 2021-2022, Aerostar va arăta o cu totul altă față, una care să ne ofere satisfacții atât în planul rezultatelor, cât, mai ales, al jocului”, a punctat vice-președintele clubului, Valerian Voicu. Aerostar și-a antamat și primele jocuri de verificare, toate în compania unor alte divizionare C: nou-promovata FC Dinamo Bacău, Sporting Liești și Foresta Suceava.