Lidera Seriei I din eșalonul al treilea și-a reluat ieri pregătirile cu importante noutăti de lot: portarul Bogdan Miron, fundașul Andu Moisi și mijlocașii Andrei Gavrilă și Marius Chelaru. Săptămâna aceasta sunt așteptați încă trei jucători

Știți cum se spune: gospodarul își face iarna car și vara sanie.

Pentru ca de la vară încolo să meargă treaba sanie în Liga a II-a, gospodarii de la Aerostar și-au umplut încă de pe acum carul cu fotbaliști. Fotbaliști unul și unul. Ieri, la reunirea lotului, gruparea antrenată de Daniel Munteanu, Andrei Vatră și Florin Anton s-a prezentat cu patru noutăți importante: portarul Bogdan Miron (38 de ani), fundașul Andu Moisi(23 ani) și mijlocașii Andrei Gavrilă (20 ani) și Marius Chelaru (22 ani). Venit de la Hușana Huși, unde a activat în toamnă ca antrenor-jucător, Miron are o vastă experiență la nivelul primelor două ligi, cu echipe precum Jiul, Astra, Ceahlăul, CSMS Iași sau SC Bacău.

Deși băcăuan de origine, Miron se află pentru prima oară la Aerostar. Andrei Gavrilă, în schimb, revine după o pauză de un an la Aerostar, sub culorile căreia a activat în turul ediției 2018-2019, în B. Format la Poli Iași, Andu Moisi a evoluat în sezonul de toamnă la colega de serie a „aviatorilor”, Ozana Târgu-Neamț, pentru care a și marcat de patru ori. Ultima achiziție a băcăuanilor este și cea mai sonoră: Marius Chelaru, de la Politehnica Iași. Fost internațional U 17 și U19, Chelaru a avut convocări și la lotul național Under 21 în preliminariile trecute ce au dus reprezentativa lui Ianis Hagi, Dennis Man și Florinel Coman la Euro 2019, în Italia.

„Sunt mulțumit de mutările făcute deoarece vorbim despre jucători pe care ne vom putea baza și în Liga a II-a, unde ne dorim să ajungem. Având în vedere că la vară nu vom avea foarte mult timp la dispoziție, preferăm să aducem încă de pe acum fotbaliști care să ne ajute inclusiv la nivelul eșalonului secund”, a declarat antrenorul „aviatorilor”, Daniel Munteanu. Iar lista nou-veniților nu este încă definitivată. Lidera Seriei I din Liga a III-a mai așteaptă încă trei jucători săptămâna aceasta: un portar, un mijlocaș și un atacant.

„Avem mare nevoie de înca un atacant. Dacă vom reuși toate cele trei mutări preconizate, va fi perfect”, a punctat Munteanu. Băcăuanii se vor pregăti la baza proprie până pe data de 10 februarie, când se vor deplasa într-un stagiu centralizat la Târlungeni.

Bogdan Miron: „E o nouă provocare, probabil că ultima din cariera mea de jucător. Am cinci promovări la activ, inclusiv una în Irlanda și îmi doresc să-mi trec în cont pe cea de-a șasea. De data aceasta cu Aerostar, echipa din orașul meu natal”.

Andu Moisi: „Pentru mine, Aerostar Bacău înseamnă seriozitate, încredere, un colectiv profesionist și, sper din tot sufletul, o rampă de lansare sau, și mai bine spus, de relansare a carierei”.

Andrei Gavrilă: „Mă bucură revenirea la Aerostar, mai ales că vorbim despre echipa cu care am debutat la nivelul ligii secunde. Aici există condiții foarte bune pentru peformanță și cu toții ne dorim să promovăm la finalul acestui campionat”.

Marius Chelaru: „Chiar dacă vin de la o echipă de primă ligă, pentru mine trecerea la Aerostar nu e în niciun caz un pas în spate. Dimpotrivă, am venit să ajut și să mă ajut, să am meciuri în picioare și să promovăm în Liga a II-a”.

Clasament Seria 1

1 Aerostar Bacău 15 13 0 2 37-9 39p.

2 Foresta Suceava 15 11 2 2 43-17 35p.

3 Ceahlăul P. Nt. 15 10 3 2 34-9 33p.

4 Bucovina Rădăuți 15 10 1 4 34-12 31p.

5 CSM Focșani 15 8 3 4 20-13 27p.

6 Știința Miroslava 15 8 2 5 30-20 26p.

7 Ozana Tg. Nt. 15 7 3 6 29-23 23p.

8 SC Oțelul Galați 15 8 3 4 22-19 23p.

9 Șomuz Fălticeni 15 4 5 6 18-25 17p.

10 Sporting Liești 15 4 4 7 21-24 16p.

11 FC Botoșani 2 15 4 4 7 22-18 16p.

12 Hușana Huși 15 5 1 9 17-24 16p.

13 KSE Tg. Secuiesc 15 3 5 7 17-22 14p.

14 Dunărea de Jos 15 2 4 9 15-26 10p.

15 CSM Bacău 15 2 3 10 6-24 9p.

16 CSM Pașcani 15 0 0 15 10-80 0p.

7 martie- este data la care se va relua campionatul Ligii a III-a. În prima etapă a returului, Aerostar va primi vizita celor de la FC Botoșani 2