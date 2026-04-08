Fotbal/ Liga 4: Schimbare de lider

Cu o etapă înainte de finalul sezonului regular, AS Negri a preluat conducerea clasamentului, profitând de un nou pas greșit al Bârsăneștiului. AFC Bubu Bacău și AS Măgura Cașin au înregistrat scorurile rundei

Penultima etapă din sezonul regular al Ligii 4 a adus o modificare la vârful clasamentului. Învingătoare la limită, cu 3-2, în fața Măgurii Târgu-Ocna, AS Negri a preluat șefia ierarhiei, detronând-o pe CS Bârsănești, autoarea unui nou pas fals: 1-1 cu Sportul Horgești. Cele mai clare victorii ale rundei au fost realizate de AFC Bubu și AS Măgura Cașin, câștigătoare cu același scor, 10-0, împotriva Dărmăneștiului, respectiv a Viitorului Dămienești. La finalul acestei săptămâni se va disputa ultima etapă a sezonului regular, după care se va continua cu play-off și play-out. În play-off vor merge primele patru clasate care îndeplinesc cerințele regulamentare. Cele patru vor continua cu punctele acumulate în sezonul regular, iar play-off-ul se va disputa în sistem campionat, tur-retur, pe durata a șase etape. Învingătoarea play-off-ului va reprezenta județul Bacău în barajul pentru promovarea în Liga 3. În ceea ce privește play-out-ul, aici se vor forma două grupe, A și B, echipele urmând să evolueze în această a doua fază cu punctele din sezonul regular.

Rezultatele etapei 20 : AS Negri- CS Măgura Târgu-Ocna 3-2, AFC Bubu Bacău- UZU Dărmănești 10-0, CS Faraoani- Bradul Mânăstirea Cașin 3-1, Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Dofteana 3-0, Recolta Urechești- Voința Bacău 0-2, Gloria Zemeș- Vulturul Măgirești 1-4, Sportul Horgești- CS Bârsănești 1-1, AS Măgura Cașin- Viitorul Dămienești 10-0, AFC Unirea Bacău- Flamura Roșie Sascut 3-1. CSM Moinești și Gauss Bacău au stat.

Programul etapei viitoare, ultima din sezonul regular/ vineri, 10 aprilie, ora 17.00 : Flamura Roșie Sascut- Recolta Urechești, Viitorul Dămienești- AFC Unirea Bacău, Gauss Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu (teren Săucești), CS Măgura Târgu-Ocna- CS Faraoani, Voința Bacău- AS Negri (teren Baza Nautică, Șerbănești), Bradul Mânăstirea Cașin- CSM Moinești. Sâmbătă, 11 aprilie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- Sportul Horgești. Ora 15.00 : CS Bârsănești- AS Măgura Cașin, CS Dofteana- Gloria Zemeș. UZU Dărmănești și AFC Bubu Bacău stau.

Clasament : 1) AS Negri 52p., 2) CS Bârsănești 50p., 3) AFC Bubu 47p., 4) Vulturul Măgirești 44p., 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 41p., 6) Voința Bacău 37p., 7) Gloria Zemeș 36p., 8) CS Dofteana 30p., 9) CS Măgura Târgu-Ocna 27p. (golaveraj 55-39), 10) AS Măgura Cașin 27p. (51-41), 11) CSM Moinești 25p., 12) UZU Dărmănești 24p., 13) CS Faraoani 23p., 14) Sportul Horgești 22p. (47-57), 15) AFC Unirea Bacău 22p. (37-48), 16) Bamirom Dumbrăveni 18p. (31-46), 17) Bradul Mânăstirea Cașin 18p. (32-48), 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 2p.