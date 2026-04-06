Fotbal/ Liga 3: Start în play-off și play-out

Weekendul trecut a început play-off-ul și play-out-ul Ligii 3, fază de campionat decisivă în privința stabilirii promovării în eșalonul secund, respectiv a retrogradării în județ. În Seria 1, singura reprezentantă a județului în play-off, Viitorul Onești a continuat lucrurile bune arătate în sezonul regular.

Oneștenii au început cu dreptul play-off-ul, impunându-se acasă, cu 2-0, contra celor de la Sepsi Sfântu-Gheorghe 2, ca urmare a golurilor înscrise de Mihalache (min. 56) și Toader (80). Derby-ul rundei, care le-a opus pe Șoimii Gura Humorului și Sporting Liești s-a încheiat nedecis, 0-0, oaspeții rămânând astfel în fruntea clasamentului, cu două puncte avans față de rivalii lor.

În ceea ce privește play-out-ul, cele două echipe băcăuane, Aerostar și FC Bacău 2 au înregistrat eșecuri în runda de debut. „Aviatorii” (în formulă incompletă), continuă să se afle în picaj, cedând cu 3-1 jocul de la Iași, cu ACS USV, în timp ce „lanterna roșie”, FC Bacău 2 a pierdut cu 2-1 la Vaslui. Runda viitoare, programată în Vinerea Mare, FC Bacău 2 și Aerostar se vor întâlni față în față la Ruși Ciutea.

Seria 1/ play-off

Rezultatele etapei 1 : Cetatea 1932 Suceava- KSE Târgu-Secuiesc 3-1, Șoimii Gura Humorului- Sporting Liești 0-0, Viitorul Onești- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2 2-0, Știința Miroslava- CS Blejoi 3-0.

Clasament : 1) Sporting Liești 16p., 2) Șoimii Gura Humorului 14p., 3) Cetatea 1932 Suceava 13p., 4) KSE Târgu-Secuiesc 11p., 5) Viitorul Onești 10p., 6) Știința Miroslava 7p., 7) Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2 5p., 8) CS Blejoi 2p.

Programul etapei viitoare/ vineri, 10 aprilie, ora 17.00 : Sporting Liești- Cetatea 1932 Suceava, KSE Târgu-Secuiesc- Viitorul Onești, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- Știința Miroslava, CS Blejoi- Șoimii Gura Humorului.

Seria 1/ play-out

Rezultatele etapei 1 : AS USV Iași- Aerostar Bacău 3-1, AFC Odorheiu-Secuiesc- CSM Adjud 1946 0-0, CSM Bucovina Rădăuți- CS Gheorgheni 0-1, CSM Vaslui- FC Bacău 2 2-1.

Clasament : 1) CSM Vaslui 33p., 2) ACS USV Iași 31p. (golaveraj 3-1), 3) AFC Odorheiu Secuiesc 31p. (0-0), 4) CSM Bucovina Rădăuți 29p., 5) CS Gheorgheni 27p., 6) Aerostar Bacău 25p., 7) CSM Adjud 1946 22p., 8) FC Bacău 2 12p.

Programul etapei viitoare/ vineri, 15 aprilie, ora 15.00 : CS Gheorgheni- ACS USV Iași. Ora 17.00: CSM Vaslui- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Adjud 1946- CSM Bucovina Rădăuți, FC Bacîu 2- Aerostar Bacău.