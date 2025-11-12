Fotbal/ Liga 3: Start de retur cu oaspeții în prim-plan

Weekendul trecut s-a derulat prima etapă a returului din sezonul regulat al Ligii 3. În Seria 1 runda a aparținut oaspeților care și-au trecut în cont patru victorii din șase jocuri, cadrul fiind completat cu o remiză și o înfrângere la limită. Învingătoare cu 1-0 la Iași, prin golul marcat de Pantelei, Aerostar Bacău a ajuns-o la puncte pe ocupanta locului 3, Viitorul Onești, blocată acasă de remiza cu CSM Adjud. Singura victorie a gazdelor în această etapă cu numărul 12 a fost obținută în prelungiri, de vicelidera Cetatea Suceava, care a trecut cu 3-2 de Știința Miroslava.

Rezultatele etapei 12 : FC Bacău 2- AFC Odorheiu Secuiesc 2-4, ACS USV Iași- Aerostar Bacău 0-1, Cetatea Suceava- Știința Miroslava 3-2, CSM Vaslui- Bucovina Rădăuți 1-2, Viitorul Onești- CSM 1946 Adjud 1-1, CS Gheorgheni- Șoimii Gura Humorului 0-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 14 noiembrie, ora 14.00 : FC Bacău 2- ACS USV Iași, AFC Odorheiu Secuiesc- CSM Vaslui. Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14.00 : Bucovina Rădăuți- Cetatea Suceava, Știința Miroslava- CS Gheorgheni, Șoimii Gura Humorului- Viitorul Onești, CSM Adjud- Aerostar Bacău.

Clasament Seria 1

1 Șoimii Gura Humorului 12 10 1 1 31-4 31p.

2 Cetatea Suceava 12 8 1 3 32-13 25p.

3 Viitorul Onești 12 5 4 3 15-10 19p.

4 Aerostar Bacău 12 5 4 3 19-20 19p.

5 AFC Odorheiu Secuiesc 12 5 2 5 21-18 17p.

6 Știința Miroslava 12 5 2 5 14-19 17p.

7 Bucovina Rădăuți 12 5 1 6 15-15 16p.

8 CSM Vaslui 12 4 3 5 13-16 15p.

9 CSM Adjud 12 4 3 5 9-12 15p.

10 CS Gheorgheni 12 4 2 6 15-22 14p.

11 ACS USV Iași 12 3 3 6 11-20 12p.

12 FC Bacău 2 12 1 0 11 10-36 3p.

Dan Sion