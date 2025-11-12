miercuri, 12 noiembrie 2025
type here...
Sport

Fotbal/ Liga 3: Start de retur cu oaspeții în prim-plan

Dan Sion

Weekendul trecut s-a derulat prima etapă a returului din sezonul regulat al Ligii 3. În Seria 1 runda a aparținut oaspeților care și-au trecut în cont patru victorii din șase jocuri, cadrul fiind completat cu o remiză și o înfrângere la limită. Învingătoare cu 1-0 la Iași, prin golul marcat de Pantelei, Aerostar Bacău a ajuns-o la puncte pe ocupanta locului 3, Viitorul Onești, blocată acasă de remiza cu CSM Adjud. Singura victorie a gazdelor în această etapă cu numărul 12 a fost obținută în prelungiri, de vicelidera Cetatea Suceava, care a trecut cu 3-2 de Știința Miroslava.

Rezultatele etapei 12: FC Bacău 2- AFC Odorheiu Secuiesc 2-4, ACS USV Iași- Aerostar Bacău 0-1, Cetatea Suceava- Știința Miroslava 3-2, CSM Vaslui- Bucovina Rădăuți 1-2, Viitorul Onești- CSM 1946 Adjud 1-1, CS Gheorgheni- Șoimii Gura Humorului 0-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 14 noiembrie, ora 14.00: FC Bacău 2- ACS USV Iași, AFC Odorheiu Secuiesc- CSM Vaslui. Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14.00: Bucovina Rădăuți- Cetatea Suceava, Știința Miroslava- CS Gheorgheni, Șoimii Gura Humorului- Viitorul Onești, CSM Adjud- Aerostar Bacău.

Clasament Seria 1

1 Șoimii Gura Humorului              12              10              1              1              31-4              31p.

2 Cetatea Suceava                            12              8              1              3              32-13              25p.

3 Viitorul Onești                            12              5              4              3              15-10              19p.

4 Aerostar Bacău                            12              5              4              3              19-20              19p.

5 AFC Odorheiu Secuiesc              12              5              2              5              21-18              17p.

6 Știința Miroslava                            12              5              2              5              14-19              17p.

7 Bucovina Rădăuți                            12              5              1              6              15-15              16p.

8 CSM Vaslui                                          12              4              3              5              13-16              15p.

9 CSM Adjud                                          12              4              3              5              9-12              15p.

10 CS Gheorgheni                            12              4              2              6              15-22              14p.

11 ACS USV Iași                            12              3              3              6              11-20              12p.

12 FC Bacău 2                            12              1              0              11              10-36              3p.

Dan Sion              

 

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.