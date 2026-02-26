Fotbal/ Liga 3: CS Aerostar Bacău, gata de (re)start

Vineri, pe terenul sintetic al bazei sportive de la Buhuși, în etapa 18 a Seriei 1, „aviatorii” vor susține primul meci oficial din 2026 sub comanda lui Andrei Întuneric. Adversară: concitadina FC Bacău 2

Divizionara C Aerostar Bacău se află în fața unui nou început. Vineri, 27 februarie, „aviatorii” vor relua campionatul Ligii 3, întâlnind, de la ora 14.00, în etapa 18 a Seriei 1 (prima fixată în 2026), concitadina FC Bacău 2.

Partida -programată pe sinteticul bazei sportive de la Buhuși pentru a menaja suprafața de joc a stadionului „Aerostar” în urma căderilor de zăpadă din această iarnă- marchează nu doar un nou start ci și un… restart. Astfel, „aviatorii” încep un nou ciclu: cel sub comanda lui Andrei Întuneric.

„Venirea lui Andrei Întuneric la CS Aerostar are ca scop accentuarea procesului de profesionalizare a clubului nostru. Capacitatea profesională, dorința de a performa și calitățile de lider fac din Andrei Întuneric tipul de antrenor care se potrivește foarte bine Aerostarului”, a declarat președintele clubului băcăuan, Doru Damaschin.

„Îmi doresc ca la Aerostar să cresc valoarea lotului crescând valoarea fiecărui jucător în parte”, și-a dezvăluit filosofia noul tehnician, sub comanda căruia „aviatorii” nu au pierdut niciunul din jocurile de verificare ale iernii. Bilanțul: trei victorii, toate în deplasare (3-2 cu ACS USV Iași, 2-1 cu Știința Miroslava și 1-0 cu KSE Târgu-Secuiesc) și două remize, ambele încheiate cu scorul de 1-1, în compania divizioneri secunde Politehnica Iași, respectiv contra liderei Seriei 1, Șoimii Gura Humorului.

Meciul cu Șoimii, disputat sâmbăta trecută, la Buhuși, a fost și ultimul test dinaintea reluării campionatului. „Echipa a răspuns bine în toată această perioadă de pregătire, însă este clar că faza de adaptare va continua și pe durata campionatului. Nu avem ca obiectiv obligatoriu accederea în play-off, mai ales că asta nu mai depinde doar de noi, însă vom face tot posibilul pentru a ajunge acolo. Achizițiile operate în această iarnă au adus plus valoare și concurență, iar jucătorii tineri și foarte tineri din lot promit”, a mărturisit Andrei Întuneric, care va miza pe următorul efectiv: Tancău, Negrea, Platon- portari; Prențu, Olteanu, Ganea, Bușagă, Benchea, Antohi, Țîmpu, Budău, Paveluc, Coroi- fundași; Mazliu, Ciubotaru, Pruteanu, Matei, Oancea, Dănilă, Roman, Băisan, Lelciu, Solomon- mijlocași; Pantelei, Corbamn- atacanți. Legat de primul meci de campionat, cel de vineri, contra „satelitului” divizionarei secunde FC Bacău, Întuneric a atras atenția:

„Nu trebuie să privim acest joc ca pe unul în compania ultimei clasate. FC Bacău 2 a crescut mult față de prima parte a campionatului, așa cum a arătat-o și pe finalul jocurilor oficiale din 2025, dar și în partidele de verificare din această iarnă. Trebuie să fim concentrați, astfel încât să avem un start bun”.

Programul complet al etapei 18 din Seria 1/ vineri, 27 februarie, ora 14.00 : Aerostar Bacău- FC Bacău 2 (Baza Sportivă Buhuși), ACS USV Iași- Știința Miroslava. Sâmbătă, 28 februarie, ora 14.00 : Șoimii Gura Humorului- Bucovina Rădăuți, CSM Adjud 1946- AFC Odorheiu Secuiesc, Viitorul Onești- CSM Vaslui, CS Gheorgheni- Cetatea 1932 Suceava.

Clasament Seria 1 : 1) Șoimii Gura Humorului 43p., 2) Cetatea Suceava 35p. 3) Viitorul Onești 27p., 4) Știința Miroslava 26p., 5) CSM Vaslui 25p. (golaveraj 26-24), 6) AFC Odorheiu Secuiesc 25p. (25-24), 7) Bucovina Rădăuți 24p., 8) Aerostar Bacău 22p., 9) ACS USV Iași 21p., 10) CSM Adjud 16p., 11) CS Gheorgheni 15p., 12) FC Bacău 2 8p.