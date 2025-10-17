Fotbal/ Liga 3. Cetatea Suceava- Aerostar, derby pentru locul 2

Ce urmează după un derby pentru locul 3? Unul pentru locul secund. La o săptămână după ce a remizat in-extremis, 1-1, acasă, cu CSM Vaslui, conservându-și poziția a treia în clasamentul Seriei 1, Aerostar va susține un alt test important.

Sâmbătă, „aviatorii” se vor deplasa la Suceava, unde vor întâlni echipa gazdă, Cetatea, pregătită de Dorin Goian, în cadrul etapei cu numărul nouă. Înaintea jocului direct, Cetatea și Aerostar au același număr de puncte, fiind despărțite doar de golaveraj, favorabil sucevenilor.

Evident, gazdele pornesc cu prima șansă, însă nu trebuie uitat că echipa băcăuană antrenată de Andrei Vatră și Dan Bolfă nu prea este obișnuită să piardă, în cele opt runde de până acum contabilizând o singură înfrângere, la fel ca și lidera Șoimii Gura Humorului.

În ceea ce privește celelalte două divizionare C ale județului, FC Bacău va juca vineri, acasă, cu Șoimii Gura Humorului, într-o dispută care aduce față în față coada și capul clasamentului, iar Viitorul Onești se va deplasa sâmbătă la Gheorgheni.

Programul etapei a noua/ vineri, 17 octombrie, ora 15.00 : AFC Odorheiu Secuiesc- Știința Miroslava, FC Bacău 2- Șoimii Gura Humorului. Sâmbătă, 18 octombrie, ora 15.00 : Bucovina Rădăuți- ACS USV Iași, CSM Vaslui- CSM Adjud 1946, Cetatea 1932 Suceava- Aerostar Bacău, CS Gheorgheni- Viitorul Onești.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului 8 7 0 1 19-2 21p.

2 Cetatea 1932 Suceava 8 5 0 3 22-9 15p.

3 Aerostar Bacău 8 4 3 1 15-11 15p.

4 CSM Vaslui 8 4 2 2 11-7 14p.

5 CSM Adjud 1946 8 4 1 3 8-8 13p.

6 Viitorul Onești 8 3 3 2 10-8 12p.

7 Bucovina Rădăuți 8 3 1 4 10-11 10p.

8 CS Gheorgheni 8 3 1 4 11-16 10p.

9 AFC Odorheiu Secuiesc 8 2 2 4 13-14 8p.

10 Știința Miroslava 8 2 2 4 6-14 8p.

11 ACS USV Iași 8 1 3 4 9-17 6p.

12 FC Bacău 2 8 1 0 7 6-23 3p.