Fotbal/ Liga 3: Bătălie pentru locul 3

Aflate la egalitate de puncte, Viitorul Onești, CSM Vaslui și Aerostar vor evolua vineri, în prima parte a etapei a zecea, miza fiind cea de-a treia treaptă a podiumului în Seria 1. „Aviatorii” băcăuani joacă acasă, cu CS Gheorgheni, în timp ce oneștenii și vasluienii întâlnesc în deplasare pe ACS USV Iași, respectiv Șoimii Gura Humorului

Concurență acerbă pentru locul 3 în Seria 1 din Liga 3. Trei echipe se luptă pentru ultima poziție a podiumului: Viitorul Onești, CSM Vaslui și Aerostar Bacău. Toate trei sunt la egalitate de puncte și toate vor juca vineri, în prima parte a etapei a zecea. Una singură însă va evolua pe teren propriu: Aerostar. De la ora 15.00, „aviatorii” vor primi vizita Gheorgheniului. Iar dacă vor învinge, așa cum este de așteptat (mai ales că au de spălat și rușinea de la Suceava: 1-5 cu Cetatea), vor urca cel puțin un loc în clasament, dacă nu chiar două. Și asta pentru că atât Viitorul Onești, cât și CSM Vaslui vor bifa, vineri, meciuri „afară”. Oneștenii, care traversează un moment fast, se vor deplasa pe terenul antepenultimei clasate, ACS USV Iași (învingătoare etapa trecută, la Rădăuți), în timp ce Vasluiul va merge pe „Areni” pentru a înfrunta lidera Șoimii Gura Humorului. În cel de-al doilea calup al acestei etape, programat sâmbătă, „lanterna roșie” FC Bacău 2 va juca la Uricani, contra gazdelor de la Știința Miroslava.

Programul etapei a zecea/ vineri, 24 octombrie, ora 15.00 : Aerostar Bacău- CS Gheorgheni, ACS USV Iași- Viitorul Onești, Șoimii Gura Humorului- CSM Vaslui. Sâmbătă, 25 octombrie, ora 15.00 : Știința Miroslava- FC Bacău 2, CSM Adjud 1946- Cetatea 1932 Suceava, CSM Bucovina Rădăuți- AFC Odorheiu Secuiesc.

Clasament Seria 1

1 Șoimii Gura Humorului 9 8 0 1 22-2 24p.

2 Cetatea Suceava 9 6 0 3 27-10 18p.

3 Viitorul Onești 9 4 3 2 12-8 15p.

4 CSM Vaslui 9 4 3 2 11-7 15p.

5 Aerostar Bacău 9 4 3 2 16-16 15p.

6 CSM Adjud 1946 9 4 2 3 8-8 14p.

7 Știința Miroslava 9 3 2 4 7-14 11p.

8 Bucovina Rădăuți 9 3 1 5 10-12 10p.

9 CS Gheorgheni 9 3 1 5 11-18 10p.

10 ACS USV Iași 9 2 3 4 10-17 9p.

11 AFC Odorheiu Secuiesc 9 2 2 5 13-15 8p.

12 FC Bacău 2 9 1 0 8 6-26 3p.