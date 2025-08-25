Fotbal/ Liga 3: Aerostar, victorioasă la Braniștea în ultimul amical dinaintea startului de campionat

La sfârșitul acestei săptămâni se va da startul în Liga 3 la fotbal. În ultimul test al verii, desfășurat vinerea trecută, Aerostar Bacău s-a impus cu 4-2 pe terenul Unirii Braniștea.

Amicalul a inclus trei reprize: primele două a câte 35 de minute, iar ultima cu o durată de 40 minute.

Pentru „aviatorii” antrenați de Andrei Vatră și Dan Bolfă au marcat Matei (de două ori), Șchiopu și Benchea, cele două goluri ale gazdelor fiin realizate de Grădinaru. În primele 70 de minute, Aerostar a evoluat în formula: Tancău- Tilibașa, Benchea, T. Antohi, Prențu- Băisan, Aeroaiei, Matei- Șchiopu, Lupu, Oancea.

În ultima repriză, cea de 40 de minute, oaspeții au mizat pe garnitura: Negrea- Olteanu, Ganea, Constantinescu, Paveluc- Catău, Aeroaiei, Cucu, Roman- Bușagă, Pantelei. Aerostar va începe campionatul vineri, 29 august, de la ora 18.00, pe teren propriu, primind vizita celor de la USV Iași.

Iată programul complet al primei etape din Seria 1 a Ligii 3/

Vineri, 29 august, ora 18.00 : Aerostar Bacău- USSV Iași, AFC Odorheiu-Secuiesc- FC Bacău 2.

Sâmbătă, 30 august, ora 18.00 : CSM Adjud 1846- Viitorul Onești, Șoimii Gura Humorului- CS Gheorgheni, Știința Miroslava- Cetatea 1932 Suceava, Bucovina Rădăuți- CSM Vaslui.