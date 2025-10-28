Fotbal/ Liga 3: Aerostar și Viitorul Onești, derby de play-off

Cele două divizionare C băcăuane se vor afla față în față, la Bogdănești, în ultima etapă a turului, obiectivul lor fiind securizarea prezenței în 1-4

La finalul acestei săptămâni, campionatul Ligii 3 își va încheia conturile cu turul campionatului. Sigur, sezonul regular va continua în 2025 cu alte șase etape până pe data de 12 decembrie, ultimele cinci runde ale acestei faze, premergătoare play-off-ului și play-out-ului, urmând să aibă loc anul viitor, între 27 februarie și 27 martie.

De notat că înaintea ultimei runde care va avea loc în acest weekend, județul Bacău are două echipe în zona play-off-ului din Seria 1: Aerostar și Viitorul Onești. De altfel, cele două formații se vor afla față în față sâmbătă, 1 noiembrie, la Bogdănești, baza sportivă a oneștenilor. „Aviatorii” ocupă locul 3, cu 16 puncte, în timp ce Viitorul se află cu o poziție și un punct mai jos.

Etapa trecută, Aerostar a remizat, 2-2, pe teren propriu, în compania Gheorgheniului, la capătul unui meci ce-i dădea dreptul să spere la mai mult. În ciuda faptului că a dominat întâlnirea, echipa antrenată de Andrei Vatră s-a văzut condusă în două rânduri (0-1, gol Norbert- min.71 și 0-2, gol Farcaș- min. 83), egalând grație „dublei” lui Pantelei din minutele 72 și 89, ultima reușită fiind din penalty.

De partea cealaltă, Viitorul Onești, care se afla pe ultima treaptă a podiumului înaintea rundei a zecea, a pierdut cu 1-0 la Iași în fața gazdelor de la ACS USV, ca urmare a punctului semnat de Erik Călin cu cinci minute înainte de final.

Având în vedere că și în fotbal operează zicala „atunci când doi se bat, câștigă al treilea”, o eventuală remiză sâmbătă, între Viitorul Onești și Aerostar ar putea-o favoriza pe CSM Vaslui care, în această situație, ar urca pe podium cu o victorie acasă, contra Științei Miroslava. În ceea ce o privește pe a treia echipă a județului, FC Bacău 2 ocupă ultimul loc.

Tânăra echipă- satelit a divizionarei B a pierdut săptămâna trecută cu 4-2 la Miroslava („dubla” oaspeților a aparținut lui Agapi), iar în ultima confruntare a turului, programată vineri, 31 octombrie, la Ruși Ciutea, va primi vizita Bucovinei Rădăuți, într-un derby al codașelor.

Rezultatele înregistrate în Seria 1 în etapa a zecea : Aerostar Bacău- CS Gheorgheni 2-2, ACS USV Iași- Viitorul Onești 1-0, Șoimii Gura Humorului- CSM Vaslui 6-1, Știința Miroslava- FC Bacău 2 4-2, CSM Adjud 1946- Cetatea 1932 Suceava 0-1, CSM Bucovina Rădăuți- AFC Odorheiu Secuiesc 1-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 31 octombrie, ora 15.00 : AFC Odorheiu Secuiesc- ACS USV Iași, FC Bacău 2- Bucovina Rădăuți. Sâmbătă, 1 noimebrie, ora 15.00 : CSM Vaslui- Știința Miroslava, Cetatea 1932 Suceava- Șoimii Gura Humorului, CS Gheorgheni- CSM Adjud 1946, Viitorul Onești- Aerostar Bacău.

Clasament Seria 1

1 Șoimii Gura Humorului 10 9 0 1 28-3 27p.

2 Cetatea Suceava 10 7 0 3 28-10 21p.

3 Aerostar Bacău 10 4 4 2 18-18 16p.

4 Viitorul Onești 10 4 3 3 12-9 15p.

5 CSM Vaslui 10 4 3 3 12-13 15p.

6 CSM Adjud 1946 10 4 2 4 8-9 14p.

7 Știința Miroslava 10 4 2 4 11-16 14p.

8 ACS USV Iași 10 3 3 4 11-17 12p.

9 AFC Odorheiu Secuiesc 10 3 2 5 15-16 11p.

10 CS Gheorgheni 10 3 2 5 13-20 11p.

11 Bucovina Rădăuți 10 3 1 6 11-14 10p.

12 FC Bacău 2 10 1 0 9 8-30 3p.