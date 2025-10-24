Fotbal/ Liga 3: Aerostar se împiedică, dar urcă pe podium!

Conduși în două rânduri acasă de CS Gheorgheni, „aviatorii” au remizat, 2-2, grație „dublei” lui Pantelei (min. 72 și 89- din 11m) și au avansat pe locul 3, profitând de înfrângerile Viitorului Onești (0-1 la Iași) și CSM Vaslui (1-6 pe terenul Șoimilor Gura Humorului)

Remiză dulce-amară pentru divizionara C Aerostar Bacău, vineri, în uvertura etapei a zecea din Liga 3. Amară pentru că „aviatorii” s-au împiedicat, 2-2 (0-0), pe teren propriu, contra Gheorgheniului. Dulce deoarece, în ciuda pasului greșit, băcăuanii au avansat două poziții, urcând pe locul 3 în clasamentul Seriei 1.

Totul, cu complicitatea înfrângerilor externe încasate de contracandidatele Viitorul Onești (0-1 pe terenul antepenultimei clasate, ACS USV Iași) și CSM Vaslui (1-6 la Suceava, contra liderei Șoimii Gura Humorului).

Început pe o ploaie deasă, meciul dintre Aerostar și CS Gheorgheni a avut nevoie de razele timide ale soarelui pentru a înregistra și o ploaie de goluri.

De marcat s-a marcat de patru ori, însă de-abia după minutul 71. Până atunci, gazdele, care au evoluat în formula Tancău- Olteanu (min. 68 Dănilă), Benchea, T. Antohi (min. 79 Ganea), Prențu- Șchiopu, Aeroaiei, Matei (min. 68 Oancea), Pruteanu (min. 74 Cucu)- Băisan, Lupu (min. 68 Pantelei) au ratat nu mai puțin de patru bune de a debloca tablea.

Mai întâi prin Pruteanu, autorul a două șuturi periculoase dar imprecise în minutele 6 și 7, apoi prin Șchiopu (cap din șase metri direct în portar la centrarea perfectă a lui Prențu din min. 65) și Pantelei, care, servit bine în fața porții de Oancea în min. 70, nu a găsut drumul spre gol din câțiva pași.

Și dacă nu a fost să fie 1-0, s-a făcut 0-1, Laszlo Norbert înscriind contrar cursului jocului în min. 71. După doar un minut, Aerostar a restabilit egalitatea prin Pantelei, care a reluat spectaculos sub transversală centrarea de pe dreapta a lui Băisan. Iar când toată lumea aștepta ca băcăuanii să facă 2-1 a venit golul de 1-2.

Autor al unei intervenții providențiale în min.84, portarul gazdelor, Tancău a fost nevoit să se recunoască învins două minute mai târziu, la execuția inteligentă și eficientă a lui David Farcaș, care a deviat cu câlcâiul în poartă mingea șutată de un coechipier.

Trupa antrenată de Andrei Vatră s-a aruncat cu toate forțele în atac reușind egalarea în min. 89, în urma unui penalty obținut de omul trimis în teren mai târziu decât era cazul, Pantelei.

Lovitura de la 11 metri a fost ratată de Aeroaiei, însă arbitrul a dictat repetarea sa, iar la punctul cu var s-a prezentat Pantelei, care, din postura de autentic salvator al gazdelor, a transformat pentru definitivul 2-2. O remiză obținută in-extremis, care, în ciuda tuturor regretelor (deloc puține), iată că duce Aerostarul pe podium cu o etapă înainte de finalul turului de campionat.

Rezultatele înregistrate vineri, în etapa a zecea : Aerostar Bacău- CS Gheorgheni 2-2, ACS USV Iași- Viitorul Onești 1-0, Șoimii Gura Humorului- CSM Vaslui 6-1. Programul meciurilor de sâmbătă, 25 octombrie (ora 15.00) : Știința Miroslava- FC Bacău 2, CSM Adjud 1946- Cetatea 1932 Suceava, CSM Bucovina Rădăuți- AFC Odorheiu Secuiesc.

Clasament Seria 1

1 Șoimii Gura Humorului 10 9 0 1 28-3 27p.

2 Cetatea Suceava 9 6 0 3 27-10 18p.

3 Aerostar Bacău 10 4 4 2 18-18 16p.

4 Viitorul Onești 10 4 3 3 12-9 15p.

5 CSM Vaslui 10 4 3 3 12-13 15p.

6 CSM Adjud 1946 9 4 2 3 8-8 14p.

7 ACS USV Iași 10 3 3 4 11-17 12p.

8 CS Gheorgheni 10 3 2 5 13-20 11p.

9 Știința Miroslava 9 3 2 4 7-14 11p.

10 Bucovina Rădăuți 9 3 1 5 10-12 10p.

11 AFC Odorheiu Secuiesc 9 2 2 5 13-15 8p.

12 FC Bacău 2 9 1 0 8 6-26 3p.