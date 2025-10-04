Fotbal/ Liga 3: Aerostar o învinge pe FC Bacău și urcă pe locul 2

Vineri, în debutul etapei a șaptea din Seria 1 a Ligii 3, Aerostar a obținut a patra victorie stagională. În fornula Tancău- Olteanu, Benchea, T. Antohi, Prențu- Șchiopu (Catău), Pruteanu (Matei), Aeroaiei, Oancea (Tilibașa)- Băisan (Bușagă), Pantelei (Lupu), „aviatorii” s-au impus cu 2-0 (2-0) la Ruși Ciutea, contra „lanternei” FC Bacău 2, în urma golurilor marcate de Pantelei și Oancea.

Prin acest succes, Aerostar a urcat temporar pe locul 2, cu o zestre de 14 puncte, două în plus față de Cetatea Suceava, care va evolua sâmbătă, acasă, contra Gheorgheniului. Indiferent de situație, „aviatorii” antrenați de Andrei Vatră și Dan Bolfă nu pot coborî de pe podium la finele rundei a șaptea.

În ceea ce o privește pe FC Bacău 2, care a mizat vineri pe un „11” de start alcătuit din Gumenco, Lungu, Baciu, Macovei, Turcea, Dunăre, Ribiță, Perniu, Baban, Păun și Grosu, aceasta rămâne pe ultimul loc al Seriei 1, cu 3 puncte.

Cea de-a treia divizionară C a județului, Viitorul Onești va evolua sâmbătă, pe terenul Vasluiului.