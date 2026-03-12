joi, 12 martie 2026
type here...
Sport

Fotbal/ Liga 3: Aerostar- Cetatea Suceava, în uvertura etapei 20

Dan Sion

În acest weekend este programată etapa 20, antepenultima din sezonul regular al Ligii 3. În Seria 1, runda este deschisă vineri, 13 martie, de la ora 15.00, de partidele Aerostar Bacău- Cetatea Suceava (pe stadionul „Aerostar”) și ACS USV Iași- Bucovina Rădăuți. Celelalte jocuri vor avea loc sâmbătă, 14 martie.

Programul etapei 20/ vineri, 13 martie, ora 15.00: ACS USV Iași- Bucovina Rădăuți, Aerostar Bacău- Cetatea Suceava. Sâmbătă, 14 martie, ora 15.00: Știința Miroslava- AFC Odorheiu Secuiesc, Șoimii Gura Humorului- FC Bacău 2, CSM Adjud 1946- CSM Vaslui, Viitorul Onești- CS Gheorgheni.

Clasament Seria 1: 1) Șoimii Gura Humorului 49p., 2) Cetatea Suceava 41p., 3) Viitorul Onești 30p., 4) CSM Vaslui 28p., 5) Bucovina Rădăuți 27p. (golaveraj 26-21), 6) Știința Miroslava 27p. (24-30), 7) AFC Odorheiu Secuiesc 26p., 8) Aerostar Bacău 25p. (25-32), 9) ACS USV Iași 25p. (22-38), 10) CSM Adjud 20p., 11) CS Gheorgheni 15p., 12) FC Bacău 2 8p.

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.