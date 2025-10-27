Fotbal/ Liga 2: Penalizarea Ceahlăului, avantajul Bacăului

Clubul nemțean a fost depunctat cu -2 de Comisia de Disciplină a FRF, sancțiune ce-i coboară pe pietreni pe locul 17, primul de deasupra liniei roșii a retrogradării și permite „alb-roșilor” să urce o poziție în clasament

Cele trei înfrângeri la rând suferite în campionatul Ligii 2 (0-4 la Târgoviște, 0-2 cu Sepsi, acasă și 0-2 pe terenul liderei Corvinul Hunedoara) au complicat situația din clasament a nou-promovatei FC Bacău. În urma acestor eșecuri, băcăuanii au coborât pe locul 16, la doar două poziții și un singur punct de primul loc retrogradabil. Iar lucurile puteau sta și mai rău. În baza rezultatelor din teren, echipa antrenată de Costel Enache ar fi trebuit ca după 11 etape să fie pe locul 17, primul de deasupra liniei retrogradării.

Avantajul FC Bacău este dat de penalizarea cu două puncte a Ceahlăului Piatra Neamț. Gruparea de sub Pietricica a fost depunctată săptămâna trecută de Comisia de Disciplină a FRF, primind, totodată, și interzis la transferuri. Motivul? Un litigiu mai vechi pe care clubul nemțean îl are cu fostul său jucător, Ronald Gbzie. Ceahlăul (care trece prin probleme financiare grave, finanțatorul Anton Măzărianu avertizând chiar asupra unui posibil faliment al clubului), a anunțat că va contesta decizia FRF, în speranța că-și va primi înapoi cele două puncte.

Până atunci, însă, clasamentul găsește Ceahlăul pe locul 17, iar pe FC Bacău pe poziția 16. Cele două echipe se află la egalitate de puncte, fiind departajate doar de golaveraj, favorabil băcăuanilor. Aceștia din urmă se pregătesc pentru un meci foarte important sâmbătă, 1 noiembrie, în etapa 12: acasă, cu ocupanta primului loc retrogradabil, CSC 1599 Șelimbăr, echipă care vine după o victorie cu 3-1 chiar asupra Ceahlăului Piatra Neamț. FC Bacău are un singur punct avans față de Șelimbăr, ceea ce transformă confruntarea de sâmbătă, de la Ruși Ciutea într-una de… șase puncte.

Așadar, un meci pe care Chirilă, croatul Juric (primul stranier din istoria clubului, venit la FC Bacău înaintea jocului de la Hunedoara, în care a fost și titularizat), Luncașu, Cîrstean și ceilalți trebuie să-l câștige neapărat. Cu atât mai mult cu cât confruntarea cu Șelimbăr, o contracandidată la retrogradare, pune punct seriei de partide din ultima vreme în care FC Bacău a întâlnit doar echipe cu priză la play-off: de la CSM Reșița la FC Bihor, de la ASA Târgu Mureș la Chindia și de la Sepsi la Corvinul.

Rezultatele înregistrate în etapa 11 : Concordia Chiajna- Metalul Buzău 1-2, CS Dinamo București- CS Tunari 3-1, CSM Reșița- Politehnica Iași 0-1, ASA Târgu-Mureș- CSM Slatina 3-2, Sepsi Sfântu-Gheorghe- Gloria Bistrița 1-1, Corvinul Hunedoara- FC Bacău 2-0, CSC Șelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamț 3-1, Olimpia Satu Mare- Steaua București 1-4, CSC Dumbrăvița- AFC Câmpulung Muscel 0-0, FC Bihor Oradea- CS Afumați 2-1, Chindia Târgoviște- FC Voluntari 0-2.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 1 noiembrie, ora 11.00 : Metalul Buzău- AFC Câmpulung Muscel, Ceahlăul Piatra Neamț- Olimpia Satu Mare, FC Bacău- CSC 1599 Șelimbăr, Gloria Bistrița- Corvinul Hunedoara, FC Voluntari- Sepsi Sfântu-Gheorghe, CSM Slatina- Chindia Târgoviște, CS Afumați- ASA Târgu-Mureș, Politehnica Iași- FC Bihor Oradea, CS Tunari- CSM Reșița. Duminică, 2 noiembrie, ora 11.00 : Steaua București- CSC Dumbrăvița, Concordia Chiajna- CS Dinamo București.

Clasament Liga 2

1 Corvinul 11 9 2 0 20-7 29p.

2 FC Bihor Oradea 11 8 1 2 24-12 25p.

3 ASA Târgu Mureș 11 7 2 2 26-13 23p.

4 Steaua București 11 7 2 2 23-16 23p.

5 FC Voluntari 11 6 4 1 15-9 22p.

6 Chindia Tîrgoviște 11 6 2 3 21-10 20p.

7 Sepsi Sf. Gh. 11 6 2 3 12-9 20p.

8 CSM Reșița 11 6 1 4 22-13 19p.

9 Metalul Buzău 11 6 1 4 19-12 19p.

10 Politehnica Iași 11 5 3 3 12-9 18p.

11 Concordia 11 5 2 4 21-12 17p.

12 CS Afumați 11 4 2 5 14-13 14p.

13 CSM Slatina 11 3 3 5 12-14 12p.

14 CS Dinamo 11 2 5 4 10-14 11p.

15 Gloria Bistrița 11 2 4 5 11-19 10p.

16 FC Bacău 11 2 3 6 10-18 9p.

17 Ceahlăul 11 3 2 6 10-22 9p.*

18 CSC Șelimbăr 11 2 2 7 17-20 8p.

19 CSC Dumbrăvița 11 2 2 7 15-24 8p.

20 AFC Câmpulung 11 2 2 7 8-25 8p.

21 CS Tunari 11 1 4 6 12-22 7p.

22 Olimpia S. Mare 11 1 1 9 10-31 4p.

*Echipă penalizată cu două puncte de FRF