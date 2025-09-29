Fotbal/ Liga 2: Mario Bordea și Daniele Luncașu, bandă dreaptă de națională la FC Bacău

Cei doi titulari ai victoriei băcăuane contra celor de la ASA Târgu-Mureș confirmă că sunt printre cei mai interesanți și promițători juniori români născuți în 2008

Puțini ar fi pariat pe reușita la un scor de forfait a FC Bacău contra lui ASA Târgu-Mureș, sâmbătă, în etapa a opta a Ligii 2. Mai ales după prestația opacă din urmă cu o săptămână, de la Oradea, în fața Bihorului.

„Alb-roșii” au reușit însă să strângă rândurile și să obțină cea mai clară victorie din campionat, trecând cu 3-0 (1-0) de ASA Târgu-Mureș pe teren propriu grație golurilor marcate de Paul Mitrică (min. 35, din 11m), Ionuț Chirilă (74) și Robert Ciobanu (76). Evoluția echipei antrenate de Costel Enache a fost una la superlativ, fiind foarte greu de desemnat jucătorul meciului.

Portarul Lucian Anton a demonstrat, la doar 18 ani, că știe să închidă poartă chiar și atunci când se confruntă cu golgheterul Ligii 2, apărarea s-a situat la înălțime în fața unui atac de top precum cel al ASA-ului, iar linia mediană și atacul au impresionat atât la construcție și finalizare, cât și în faza de interdicție și recuperare. Prin urmare, ar fi nedrept să recurgem la nominalizări. Și totuși…

Și totuși, la fel de nedrept ar fi să trecem cu vederea un aspect cu caracter inedit la nivelul ligii secunde care reliefează, în egală măsură, forța FC Bacău și a Academiei sale. În jocul cu ASA Târgu-Mureș, „alb-roșii” au mizat pe banda dreaptă pe doi juniori, ambii născuți în 2008: Mario Bordea și Daniele Luncașu.

Iar ambii au făcut față cu brio. Primul, deși are doar 16 ani (va împlini 17 abia pe 27 octombrie) evoluează ca fundaș dreapta cu o dezinvoltură și o constanță demnă de un senior cu ani buni petrecuți în primele divizii. Al doilea, care a împlinit 17 ani pe 14 februarie, este un vârf percutant, ale cărui abilități îi permit să se descurce însă și ca atacant de bandă.

Mario Bordea și Daniele Luncașu confirmă că sunt printre cei mai interesanți și promițători jucători români născuți în 2008. De altfel, Luncașu este o prezență fixă în naționala U18 pregătită de Ion Marin, el fiind autorul golului de 1-0 în victoria cu 2-0 reușită de „tricolori” luna aceasta, contra Moldovei, în timp ce Bordea, care, pentru moment, doar a cochetat cu loturile reprezentative, are toate șansele de a intra în acest circuit ca un element de bază.

„Mario Bordea și Daniele Luncașu sunt doi jucători cu mare calitate, iar evoluția lor evidențiază modul în care Academia FC Bacău știe să descopere, să formeze și să lanseze fotbaliști de și la un asemenea nivel”, a subliniat team-managerul clubului băcăuan, Gabriel Voicu. Mario Bordea și Dani Luncașu, două mari speranțe. Nu doar ale Bacăului, ci ale întreg fotbalului românesc. Iar pe asta chiar că putem paria!