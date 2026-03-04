Fotbal/ Liga 2: FC Voluntari- FC Bacău deschide etapa 20

Penultima rundă a sezonului regular va avea ca uvertură jocul de la Voluntari, programat vineri, 6 martie, de la ora 17.00

Sezonul regular al Ligii 2 se apropie de final. Etapa cu numărul 20, penultima din această primă fază a campionatului va debuta vineri, 6 martie, de la ora 17.00. Uvertura va fi asigurată de partida dintre FC Voluntari și FC Bacău, care va fi televizată de Prima Sport și Digisport. Gazdele, aflate pe locul al treilea, pornesc cu prima șansă, însă FC Bacău va face totul pentru a-și prelungi seria de rezultate fără înfrângere, ajunsă la opt după remiza internă de sâmbăta trecută, cu Gloria Bistrița.

Programul etapei 20, penultima din sezonul regular

Vineri, 6 martie, ora 17.00 : FC Voluntari- FC Bacău.

Sâmbătă, 7 martie, ora 11.00 : CSM Slatina- Ceahlăul Piatra Neamț, CS Afumați- Steaua București, Politehnica Iași- AFC Câmpulung Muscel 2022, Concordia Chiajna- Olimpia Satu Mare, CS Dinamo București- CSC Șelimbăr 1599. Ora 12.00 : FC Bihor Oradea- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Ora 15.00 : CS Tunari- CSC Dumbrăvița.

Duminică, 8 martie, ora 11.00 : Metalul Buzău- Gloria Bistrița. Ora 12.00 : CSM Reșița- Corvinul Hunedoara.

Luni, 9 martie, ora 17.00 : ASA Târgu-Mureș- Chindia Târgoviște.

Clasament: 1) Corvinul Hunedoara 47p., 2) Sepsi Sfântu-Gheorghe 42p., 3) FC Voluntari 39p., 4) FC Bihor Oradea 38p., 5) ASA Târgu-Mureș 36p. (golaveraj 37-20), 6) Chindia Târgoviște 36p. (34-17), 7) Steaua București 33p., 8) CSM Reșița 32p., 9) Metalul Buzău 29p., 10) Politehnica Iași 28p., 11) CS Afumați 27p. (28-24), 12) FC Bacău 27p. (23-23), 13) Concordia Chiajna 24p., 14) CSM Slatina 23p., 15) CSC Dumbrăvița 21p., 16) Gloria Bistrița 20p., 17) CSC Șelimbăr 1599 19p., 18) Ceahlăul Piatra Neamț 18p., 19) CS Dinamo București 13p., 20) CS Tunari 12p., 21) Olimpia Satu Mare 11p., 22) AFC Cîmpulung Muscel 2022 10p.

Dan Sion