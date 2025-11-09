Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, victorie pe terenul „lanternei roșii”

Sâmbătă, în etapa 13, „alb-roșii” s-au impus cu 1-0 la Satu Mare, contra ultimei clasate, Olimpia, prin golul din minutul 30 înscris de fundașul croat Marko Juric

Etapa cu numărul 13 a Ligii 2 nu a fost una cu ghinion pentru FC Bacău. Dimpotrivă. Sâmbătă, echipa băcăuană s-a impus cu 1-0 pe terenul ultimei clasate, Olimpia Satu Mare, ca urmare a golului marcat în minutul 30 de unicul stranier al „alb-roșilor”, fundașul croat Marko Juric.

În formula Anton- Bordea, Juric, Forisz, Coajă-Mitrică, Chirilă, Cîrstean- Luncașu, R. Ciobanu, Aftanache (au mai intrat A. Pavel, M. Ursu, Blaj, Niță, Vodă), trupa lui Costel Enache a obținut a treia victorie în actuala ediție de campionat, respectând calculele hârtiei, în condițiile în care Olimpia pierduse toate celelalte cinci jocuri de acasă, primind de fiecare dată câte patru goluri.

Așadar, o victorie firească în contul FC Bacău. Dar, în egală măsură, o victorie foarte importantă pentru băcăuani, care veneau după o perioadă gri, cu un singur punct luat în ultimele patru jocuri, cel obținut în remiza internă, 1-1, de runda precedentă, cu CSC Șelimbăr.

Și apropo de remiza cu Șelimbărul, contestația prin care sibienii solicitaseră victoria cu 3-0 la masa verde a fost respinsă de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, fiind considerată neregulamentară. Revenind la succesul de pe terenul „lanternei roșii”, cu cele trei puncte obținute la Satu Mare, FC Bacău ajunge la cota 13, urcând până pe poziția 14.

Iar linia de clasament a „alb-roșilor” ar putea fi îmbunătățită etapa viitoare, care se va avea loc peste două săptămâni, pe data de 22 noiembrie. Asta în condițiile în care FC Bacău va juca acasă, cu Dumbrăvița, iar formația de pe locul 13, CSM Slatina, va primi vizita liderei Corvinul Hunedoara.

Până atunci, însă, să notăm că lupta pentru evitarea retrogradării rămâne aprigă, dovadă și remiza neașteptată smulsă de una din echipele ce păreau deja condamnate, CS Tunari, pe terenul viceliderei FC Bihor.

Rezultatele etapei 13 : CS Dinamo București- Metalul Buzău 0-2, CSM Reșița- Concordia Chiajna 1-0, FC Bihor Oradea- CS Tunari 0-0, Sepsi Sfântu-Gheorghe- CSM Slatina 3-2, CSC Șelimbăr – Gloria Bistrița 3-1, Olimpia Satu Mare- FC Bacău 0-1, CSC Dumbrăvița- Ceahlăul Piatra Neamț 1-1, AFC Câmpulung Muscel- Steaua București 0-1, Corvinul Hunedoara- FC Voluntari 0-0. Luni, 10 noiembrie, de la ora 19.30 se joacă ASA Târgu-Mureș- Politehnica Iași, iar marți, 11 noiembrie, de la ora 19.30, e programat ultimul meci al rundei, cel dintre Chindia Târgoviște și CS Afumați.

Clasament : 1) Corvinul Hunedoara 33p., 2) FC Bihor 26p., 3) Steaua 26p. (golaveraj 24-17), 4) Sepsi Sfântu-Gheorghe 26p. (17-12), 5) CSM Reșița 25p., 6) ASA Târgu-Mureș 23p. (27-15), 7) FC Voluntari 23p. (16-11), 8) Metalul Buzău 22p. 9) Chindia Târgoviște 21p. (22-11), 10) Poiltehnica Iași 21p. (14-10), 11) Concordia Chiajna 20p., 12) CS Afumați 17p., 13) CSM Slatina 13p. (15-18), 14) FC Bacău 13p. (12-19), 15) Ceahlăul Piatra Neamț 13p. (12-23), 16) CSC Șelimbăr 12p. (21-22), 17) CSC Dumbrăvița 12p. (17-25), 18) CS Dinamo București 11p., 19) Gloria Bistrița 10p. 20) CS Tunari 8p. (12-23), 21) AFC Câmpulung Muscel 8p. (8-30p.), 22) Olimpia Satu Mare 4p.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 22 noiembrie, ora 11 : Metalul Buzău- Steaua București, Ceahlăul Piatra Neamț- AFC Câmpulung Muscel, FC Bacău- CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița- Olimpia Satu-Mare, FC Voluntari- CSC Șelimbăr, CSM Slatina- Corvinul Hunedoara, CS Afumați- Sepsi Sfântu-Gheorghe, Politehnica Iași- Chindia Târgoviște, CS Tunari- ASA Târgu-Mureș, Concordia Chiajna- FC Bihor, CS Dinamo București- CSM Reșița.

Dan Sion