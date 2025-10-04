Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, surclasată la Târgoviște: 0-4 cu Chindia

La o săptămână după ce a obținut prima victorie acasă, 3-0 cu ASA Târgu-Mureș, pentru FC Bacău a venit cel mai sever eșec în campionatul Ligii 2.

Sâmbătă, în etapa 9, băcăuanii au fost surclasați la Târgoviște, de ocupanta locului 3, Chindia: scor 0-4. De altfel, după nici 20 de minute de joc gazdele conduceau deja cu 3-0 prin reușitele lui Daniel Florea (min. 4), Alexandru Albu (15) și Ivans Persic (18).

La zece minute de la reluare a venit și ultimul gol al întâlnirii, realizat de Plaza, dintr-un penalty dictat pentru un fault comis de Forisz. Costel Enache a început jocul de la Târgoviște în formula Anton- Bordea, Cimbru, Forisz, Coajă- M. Ursu, I. Chirilă, Mitrică- A. Pavel, R. Ciobanu, Luncașu, pe parcurs mai intrând Cîrstean, Burlacu, Oasenegre și Blaj.

În urma înfrângerii de la Târgoviște, FC Bacău ocupă locul 15, cu 9 puncte, iar etapa următoare, care va avea loc peste două săptămâni, pe data de 18 octombrie, va juca acasă cu Sepsi Sfântu-Gheorghe.