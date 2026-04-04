Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, învinsă la Reșița

După 11 rezultate utile consecutive în campionat, „alb-roșii” au pierdut sâmbătă cu 1-0 derby-ul din play-out-ul Grupei B

Etapa a doua din play-out-ul Ligii 2, derulată sâmbătă, 4 aprilie, a stat sub semnul oaspeților. Aceștia au obținut șase victorii din opt posibile. Unul din cele două meciuri câștigate de gazde a fost cel de la Reșița, dintre echipa locală, CSM și FC Bacău. Reșițenii s-au impus cu 1-0 prin golul marcat de Nicu Modan în minutul 10, oprind asfel seria de invincibilitate a băcăuanilor, care dura de 11 partide.

FC Bacău a început jocul cu „11”-le format din Anton- Bordea, Cimbru, Juric, Coajă- Cîrstean, Forisz, Chirilă- Mitrică, A. Pavel, Aftanache, ulterior fiind introduși pe teren Albu, P. Petre, R. Ciobanu și Burlacu. În urma victoriei de sâmbătă, CSM Reșița s-a desprins de FC Bacău și în clasamentul Grupei B, „roș-negrii” fiind lideri, cu 39 de puncte, în timp ce „alb-roșii” rămân pe locul secund, cu 36 puncte. Pentru FC Bacău vor urma două meciuri la rând pe teren propriu: pe 10 aprilie cu Olimpia Satu Mare și pe 18 aprilie cu CS Afumați.

Rezultatele etapei a doua din play-out-ul Grupei B : CSM Reșița- FC Bacău 1-0, Olimpia Satu-Mare- CSC Dumbrăvița 3-2, CSC Șelimbăr- Concordia Chiajna 0-2, CS Tunari- CS Afumați 0-4.

Clasament : 1) CSM Reșița 39p., 2) FC Bacău 36 p., 3) CS Afumați 30p. (golaveraj4-1), 4) Concordia Chiajna 30p. (3-0), 5) CSC Dumbrăvița 25p., 6) CSC Șelimbăr 1599 23p., 7) Olimpia Satu Mare 17p., 8) CS Tunari 16p.,

Programul etapei viitoare/ vineri, 10 aprilie, ora 11.00 : FC Bacău- Olimpia Satu-Mare, CSC Dumbrăvița- CSC 1599 Șelimbăr, Concordia Chiajna- CS Tunari, CS Afumați- CSM Reșița.