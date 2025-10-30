Fotbal/ Liga 2: FC Bacău- fără noua achiziție Patrick Petre- forțează victoria cu Șelimbărul

Băcăuanii, care și-au asigurat serviciile mijlocașului de 28 de ani, dar nu-l vor putea folosi decât din ianuarie 2026, vizează toate cele trei puncte în jocul progamat sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 11.00, împotriva vecinei de clasament. Este așteptată reintrarea lui Aftanache și titularizarea croatului Juric

Pentru FC Bacău, campionatul Ligii 2 începe cu adevărat sâmbătă, 1 noiembrie. Sau, ca să nuanțăm, repornește sâmbătă. Și asta deoarece, după o perioadă cu jocuri de foc, contra unor formații cu pretenții la play-off și promovare, băcăuanii se pregătesc pentru un pachet de patru meciuri cu adversare aflate pe locuri retrogradabile.

Concret, până pe 6 decembrie, când vor primi vizita Stelei, „alb-roșii” au de înfruntat Șelimbărul, acasă, „lanterna roșie” Olimpia, la Satu Mare, CSC Dumbrăvița, la Ruși Ciutea și, în fine, AFC Câmpulung Muscel, în deplasare. O serie de confruntări care –teoretic și practic- ar permite echipei lui Costel Enache să se distanțeze de zona minată a clasamentului. Primul meci e cel de sâmbăta aceasta din etapa 12, cu CSC Șelimbăr, echipă aflată cu un punct și două locuri mai jos decât FC Bacău.

Un meci pe care gazdele îl vor aborda fără mai vechiul accidentat Albu, dar cu Aftanache recuperat în mare parte după accidentarea la coastă și posibil titular și cu proaspăta achiziție, croatul Marko Juric, din primul minut în linia defensivă.

În vârstă de 31 de ani, Juric (primul stranier din istoria echipei băcăuane) a venit din postura de jucător liber de contract, debutând deja pentru „alb-roșii” în înfrângerea suferită cu 2-0, etapa trecută, în fieful liderei Corvinul Hunedoara.

Pe lângă aducerea lui Juric, FC Bacău a mai efectuat o mutare notabilă, înregimentându-l, la mijlocul acestei săptămâni, pe Patrick Petre. În vârstă de 28 de ani, Petre (ultima oară la Ceahlăul Piatra Neamț) nu va putea fi însă folosit, din motive de ordin regulamentar, decât din ianuarie încolo de FC Bacău.

„Până atunci, Patrick Petre se va antrena cu noi în mod regulat. Venirea sa, ca și cea a croatului Juric, reprezintă, fără doar și poate, un plus însemnat pentru echipă, iar asta se va vedea. Vorbim despre doi fotbaliști cu experiență, alături de care tinerii noștri jucători pot crește mult mai bine”, a declarat președintele FC Bacău, Cristi Ciocoiu, care a vorbit și despre partida de sâmbătă, de la Ruși Ciutea, cu CSC Șelimbăr:

„Suntem obligați să câștigăm acest joc, chiar dacă el se poate dovedi mai dificil decât pare la prima vedere. Ținând cont de programul din următoarea perioadă, avem posibilitatea să adunăm un număr important de puncte, începând cu cele trei contra Șelimbărului”. Așadar, pentru FC Bacău, campionatul începe sâmbătă. Fără Patrick Petre, dar cu Marko Juric și Alecu Aftanache. Și, neapărat, cu o victorie!

Programul etapei 12/ sâmbătă, 1 noiembrie, ora 11.00 : Metalul Buzău- AFC Câmpulung Muscel, Ceahlăul Piatra Neamț- Olimpia Satu Mare, FC Bacău- CSC 1599 Șelimbăr, Gloria Bistrița- Corvinul Hunedoara, CSM Slatina- Chindia Târgoviște, CS Afumați- ASA Târgu-Mureș, Politehnica Iași- FC Bihor Oradea, CS Tunari- CSM Reșița. Duminică, 2 noiembrie, ora 11.00 : Steaua București- CSC Dumbrăvița, Concordia Chiajna- CS Dinamo București. Marți, 4 noiembrie, ora 17.00 : FC Voluntari- Sepsi Sfântu-Gheorghe

Clasament Liga 2

1 Corvinul 11 9 2 0 20-7 29p.

2 FC Bihor Oradea 11 8 1 2 24-12 25p.

3 ASA Târgu Mureș 11 7 2 2 26-13 23p.

4 Steaua București 11 7 2 2 23-16 23p.

5 FC Voluntari 11 6 4 1 15-9 22p.

6 Chindia Tîrgoviște 11 6 2 3 21-10 20p.

7 Sepsi Sf. Gh. 11 6 2 3 12-9 20p.

8 CSM Reșița 11 6 1 4 22-13 19p.

9 Metalul Buzău 11 6 1 4 19-12 19p.

10 Politehnica Iași 11 5 3 3 12-9 18p.

11 Concordia 11 5 2 4 21-12 17p.

12 CS Afumați 11 4 2 5 14-13 14p.

13 CSM Slatina 11 3 3 5 12-14 12p.

14 CS Dinamo 11 2 5 4 10-14 11p.

15 Gloria Bistrița 11 2 4 5 11-19 10p.

16 FC Bacău 11 2 3 6 10-18 9p.

17 Ceahlăul 11 3 2 6 10-22 9p.*

18 CSC Șelimbăr 11 2 2 7 17-20 8p.

19 CSC Dumbrăvița 11 2 2 7 15-24 8p.

20 AFC Câmpulung 11 2 2 7 8-25 8p.

21 CS Tunari 11 1 4 6 12-22 7p.

22 Olimpia S. Mare 11 1 1 9 10-31 4p.

*Echipă penalizată cu două puncte de FRF