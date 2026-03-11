Fotbal/ Liga 2: FC Bacău- CSM Slatina se joacă de la ora 12.30 și nu de la 11.00

Schimbare de orar în ceea ce privește etapa 21, cea care va pune punct sezonului regular al Ligii 2. Întreaga rundă se va juca sâmbătă, 14 martie, de la ora 12.30 și nu de la 11.00, ca de obicei. Prin urmare, și partida dintre FC Bacău și CSM Slatina, programată la baza sportivă de la Ruși Ciutea, se va conforma acestei modificări, urmând să înceapă la 12.30. Înaintea jocului de sâmbătă, FC Bacău, care vine după nouă meciuri la rând fără înfrângere și trei victorii consecutive în deplasare, ultima fiind reușită vinerea trecută, la Voluntari, ocupă poziția a zecea în clasamentul Ligii 2, cu 30 de puncte.

Adversara „alb-roșilor”, CSM Slatina se află pe locul 14, cu 26 de puncte. Atât FC Bacău, cât și CSM Slatina vor continua campionatul în play-out.

Programul etapei 21, ultima din sezonul regular/ sâmbătă, 14 martie, ora 12.3 0: Gloria Bistrița- FC Voluntari, FC Bacău- CSM Slatina, Ceahlăul Piatra Neanț- CS Afumați, Steaua București- Politehnica Iași, AFC Câmpulung Muscel- CS Tunari, CSC Dumbrăvița- Concordia Chiajna, Olimpia Satu Mare- CS Dinamo București, CSC Șelimbăr- CSM Reșița, Corvinul Hunedoara- FC Bihor Oradea, Sepsi Sfântu-Gheorghe- ASA Târgu-Mureș, Chindia Târgoviște- Metalul Buzău.

Clasament : 1) Corvinul Hunedoara 50p., 2) Sepsi Sfântu-Gheorghe 43p., 3) Chindia 39p. (golaveraj 36-17), 4) FC Bihor 39p. (39-22), 5) FC Voluntari 39p. (30-15), 6) ASA Târgu-Mureș 36p. (37-22), 7) Steaua București 36p. (33-26), 8) CSM Reșița 32p., 9) Politehnica Iași 31p., 10) FC Bacău 30p., 11) Metalul Buzău 29p., 12) Concordia Chiajna 27p. (29-33), 13) CS Afumați 27p. (28-25), 14) CSM Slatina 26p., 15) Gloria Bistrița 23p., 16) CSC Dumbrăvița 22p., 17) CSC Șelimbăr 19p., 18) Ceahlăul Piatra Neamț 18p., 19) CS Dinamo București 16p., 20) CS Tunari 13p., 21) Olimpia Satu-Mare 11p., 22) AFC Câmpulung Muscel 10p.