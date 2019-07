Formați la AS Fotbal Kyds Bacău, Cristian Mindirigiu și Octavian Gava au fost legitimați în această vară la gruparea belgiană fondată în urmă cu 128 de ani. Cei doi mijlocași în vârstă de 17 ani vor evolua la echipa U18 a „negru-albaștrilor”

Tort cu ciocolată belgiană

Bacăul continuă să dea fotbaliști la export. La propriu și la figurat. Ultimele două nume sunt cele ale lui Cristian Mindirigiu și Octavian Gava, jucători crescuți la AS Fotbal Kyds Bacău. Cei doi mijlocași vor împlini luna viitoare 17 ani. Vârstă pe care si-o vor aniversa în nordul Belgiei. La Bruges, noua lor casă. Și la FC Bruges, noua lor echipă. „ Au o șansă importantă, de care trebuie neapărat să profite. Belgia și FC Bruges reprezintă mediul potrivit pentru acesensiunea lor fotbalistică”, a declarat Codrin Mindirigiu, care râde cu un ochi, dar plânge cu celălalt: „Întotdeauna ți-e greu să te despărți de jucătorii tăi. Mai ales când unul din ei îți este și fiu. Dar, cu riscul de a mă repeta, este păcat să nu profiți de o asemenea oportunitate. În plus, mă simt împlinit ca antrenor și nutresc speranța că, mai devreme sau mai târziu, și alți jucători de la Kyds le vor putea călca pe urme”.

Echipament de fotbalist sau de cosmonaut

Cristian Mindirigiu și Octavian Gava au ajuns la FC Bruges în urmă cu două săptămâni, însă discuțiile privind transferul lor au demarat încă din iarnă, prin intermediul unui impresar. S-a decis ca cei doi să termine mai întâi anul școlar, Cristian fiind elev la Colegiul Tehnic de Comunicații „NV Karpen”, iar Octav la CN Pedagogic „Ștefan cel Mare”. La începutul lui iulie, Cristian și Octav au fost chemați la Bruges pentru probe de joc, iar calitățile lor fotbalistice i-au convins pe conducătorii grupării „negru-albastre”. Cu toate acestea, legitimarea nu s-a produs decât după parcurgerea unui întreg proces de verificări și analize care a inclus, printre altele, teste de inteligență și o minuțioasă scanare medicală. Practic, intri în cabinetul medical pentru a afla dacă ești apt să joci la juniorii lui FC Bruges, iar când ieși de acolo știi sigur dacă poți sau nu să ajungi pe Lună.

Școală în limba engleză

Deși sunt de puțin timp în Belgia, Cristian Minidirigiu și Octavian Gava s-au integrat deja la Bruges. Ei vor evolua la o grupă de vârstă mai mare cu un an, sub comanda lui Maarten Martens, responsabilul echipei Under 18 din cadrul Academiei lui FC Bruges. Pe lângă antrenamentele cu echipa, cei doi băcăuani se vor pregăti și în mod individual. De altfel, ambii și-au făcut abonamente la o sală de forță din zonă. La Bruges, cei doi fotbaliști formați la AS Fotbal Kyds Bacău își vor continua și cursurile școlare, fiind înscriși la o unitate de învățământ cu predare în limba engleză. Anul școlar va începe pe 1 septembrie, iar printre cursanți se regăsesc și alți fotbaliști străini care evoluează la FC Bruges. Inclusiv încă un român, venit de la Ardealul Cluj. Merită notat că responsabilii „negru-albaștrilor” pun accent și pe pregătirea școlară, nu doar pe cea fotbalistică.

Nimic „wow”. Doar mentalitatea

„Am convingerea că amândoi vor face față cu bine acestei provocări fotbalistice. Cristian și Octav sunt doi copii cerebrali, bine instruiți fotbalistic. Sunt muncitori, receptivi, au calitate tehnică și știu jocul. De altfel, și la probele de joc pe care le-au dat la Bruges, nivelul li s-a părut unul normal, accesibil. Nu a fost nimic «wow»”, a sunat prezentarea făcută de fostul antrenor al celor doi, Codrin Mindirigiu, care știe și la ce capitol e nevoie de îmbunătățiri: „La cel al mentalității. Cei de acolo au o altă mentalitate, însă am încredere că atât Cristian, cât și Octav vor trage tare și în această direcție. De altfel, ei sunt foarte motivați, știind că munca și seriozitatea îi pot face să se realizeze din punct de vedere fotbalistic”.

Cineva acolo sus mă iubește

Cristian Mindirigiu este nepotul fostului jurnalist al cotidianului „Desteptarea”, Dan Mindirigiu, dispărut dintre noi în această primăvară. „M-aș fi bucurat ca bunicul meu să mă vadă jucând pentru o echipă de renume precum FC Bruges. De altfel, sunt convins că el continuă să mă vegheze de acolo, de sus”, a mărturisit Cristian.

A doua după Anderlecht

FC Bruges (Club Brugge în flamandă) este unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Belgia. Înființată pe 13 noiembrie 1891, gruparea a cucerit 15 titluri de campioană, fiind întrecută la acest capitol doar de Anderlecht. Deține, în schimb, recordul european de participări consecutive în Europa League (20 de sezoane) și, totodată, este singura formație belgiană care a ajuns atât în finala Cupei Campionilor (1978), cât si în cea a Cupei Uefa (1976), ambele pierdute în fața lui FC Liverpool. De-a lungul anilor, la Bruges au jucat, printre alții, olandezul Rob Rensenbrink, croatul Ivan Perisic, nigerianul Daniel Amokachi și danezul Kenneth Brylle. Idolul local este însă, fără îndoială, fostul internațional belgian Jan Ceulemans, care, între 1978 și 1992, a disputat 405 partide pentru FC Bruges. La Bruges a jucat și românul Alin Stoica: 54 de meciuri si șapte goluri pentru fiul fostului căpitan al Stelei, Tudorel Stoica.