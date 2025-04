Fotbal juniori/ Cupa Național Under 15: Aerostar vrea în finală!

Echipa băcăuană antrenată de Radu Sascău și Valentin Cioancă va susține miercuri, de la ora 15.00, pe stadionul „Aerostar”, turul semifinalei cu FC Bihor Oradea. Returul va avea loc în Ardeal, pe data de 14 mai

În așteptarea unui reviriment la nivel de seniori, fotbalul băcăuan continuă să recupereze puternic teren datorită juniorilor. Cele mai multe stegulețe înfipte pe harta succeselor din ultimii ani sunt în alb și roșu: culorile FC Bacău. Mai nou însă este loc și pentru galben-albastru, flamura Aerostarului.

Iar gruparea care i-a dat fotbalului românesc, printre alții, pe Costel Pantilimon și Andrei Burcă, speră să joace în acest sezon o finală națională cu echipa under 15 antrenată de Radu Sascău și Valentin Cioancă. Aerostar U15 este calificată în semifinalele Cupei Național U15, acolo unde o are ca adversară pe FC Bihor Oradea. Jocul tur este programat miercuri, 30 aprilie, de la ora 15.00, pe stadionul „Aerostar”, urmând ca returul să aibă loc la Oradea, pe 14 mai. O dublă manșă care suscită un viu interes.

„Este un eveniment important. Pentru club și pentru oraș. Și am convingerea că la meciul tur, ce va avea loc miercuri, în ultima zi de aprilie, stadionul nostru va fi plin”, mărturisește antrenorul „aviatorilor”, Radu Sascău, care adaugă: „Am vizionat meciuri ale Bihorului și trebuie să admitem că vom avea parte de o misiune dificilă, în condițiile în care întâlnim un adversar robust, care defilează în campionat. În sferturi, bihorenii, care au un portar cu talie, component al lotului național U15, s-au impus, la rândul lor la penalty-uri, contra Corvinului Hunedoara. Dar și noi avem atuurile noastre. Formăm un grup foarte unit, care își dorește enorm să ajungă în finala Cupei Național U15. Le-am spus copiilor că este ca și cum am citi o carte și mai avem din ea câteva file. Ar fi păcat să nu parcurgem povestea până la capăt”.

Iar parcursul Aerostarului în această ediție a Cupei Național U15 chiar că aduce cu o poveste. E povestea puștiului care, după ce a marcat- în ultimul minut!- golul calificării în prima manșă, câștigată cu 1-0 contra Viitorului Onești, s-a lăsat de fotbal, dedicându-se în întregime parcursului școlar. E povestea lui Tudor Vernica, portarul care, în „sferturi” a apărat, aidoma lui Duckadam la Sevilla, patru penalty-uri, permițând Aerostarului să treacă de CSM Slatina și să ajungă în semifinale.

E și povestea lui Vali Cioancă, antrenorul de 71 de ani care, după reușita de la Slatina, nu și-a putut stăpâni emoțiile, plângând de fericire. Dar, mai ales, este povestea unui grup de copii care, într-un an important pentru ei- la vară îi așteaptă examenul de Evaluare Națională- au demonstrat că pot aspira la o finală de cupă națională.

„La primele două jocuri din Cupă, cel câștigat cu Viitorul Onești, cu 1-0 și cel adjudecat cu 5-0 în deplasarea de la LPS Vaslui, am decis să folosim și jucători care evoluaseră mai puțin în campionat. Cum lucrurile au început să se lege și în Cupă, am decis că este o oportunitate pe care ar fi păcat să o ratăm. Satisfacția mare este că am ajuns în semifinale cu contribuția tuturor jucătorilor din lot”, punctează Radu Sascău. Iar povestea merge mai departe.

Cât de departe, ne-o va spune semifinala cu Bihorul. Miercuri, 30 aprilie, este prima manșă. Iar stegulețele galben-albastre sunt pregătite să se înalțe cât mai sus. Sus, acolo unde e cu adevărat locul „aviatorillor”.