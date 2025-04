Fotbal/ Cupa Național U15: Aerostar- FC Bihor 1-1, calificarea în finală se va decide la Oradea

Conduși cu 0-1 la pauză în prima mașă a semifinalei de pe teren propriu, „aviatorii” antrenați de Radu Sascău și Vali Cioancă au egalat prin Ciubotaru-Frigilinte, având și un gol anulat în mod eronat

Aerostar Under 15 continuă să viseze la finala Cupei Național. Și are toate motivele să o facă. Miercuri, în prima manșă a semifinalei disputate pe terenul mare al stadionului „Aerostar”, băcăuanii antrenați de Radu Sascău și Valentin Cioancă au terminat nedecis, 1-1, în compania celor de la FC Bihor Oradea. Prin urmare, finalista va fi decisă în returul de peste două săptămâni, de la Oradea. Dar la cum s-au derulat lucrurile în turul semifinalei, „aviatorii” au arătat că pot ajunge în ultimul act al Cupei Național Under 15. E adevărat, ardelenii au deschis scorul în minutul 18, prin Gal, care a înscris cu capul, sancționând marcajul larg al gazdelor la o lovitură liberă din lateral dreapta. Repriza secundă însă a fost controlată autoritar de Aerostar. Care a avut și neșansa unui arbitraj ce i-a refuzat un gol perfect valabil. Este vorba de reușita din minutul 55 a lui Chiscop, anulată ca urmare a unui ofsaid imaginar. Juniorii băcăuani au trecut însă și peste această nedeptate, așa cum au arătat că pot face față cu brio consumului nervos și emoțional creat de faptul că, fix în dimineața jocului de miercuri, au avut de înfruntat și rigorile unui examen școlar precum Simularea Evaluării Naționale. Iar tenacitatea și inistența lor au fost premiate pe terenul de joc cu patru minute înainte de final, atunci când Ciubotaru-Frigilinte a marcat, cu un șut la colțul lung, golul definitivului 1-1. Așadar, calificarea rămâne deschisă, urmând să fie tranșată în returul de pe 14 mai, de la Oradea. Un retur în care totul este posibil. Inclusiv un deznodământ la loviturile de departajare. În „sferturi”, ambele echipe au avut câștig de cauză în deplasare, la penalty-uri. Bihorul, pe terenul Corvinului Hunedoara, cu 6-5, Aerostarul la Slatina, cu 4-3, într-un joc în care portarul „aviatorilor”, Tudor Vernica a apărat nu mai puțin de patru lovituri de la 11 metri! Și cum de data aceasta doar Aerostar va evolua în deplasare, atunci…

Dan Sion