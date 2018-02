Start în forță pentru Viitorul Curița în amicalele iernii. Echipa clasată pe locul secund în Liga a IV-a a câștigat cu 4-1 primul joc de verificare, disputat joi, 1 februarie, pe terenul divizionarei C CSM Focșani. Fostul atacant al Aerostarului, Tudor Tudorache (foto) a semnat o „dublă” la debutul său pentru Curița, celelalte două goluri ale grupării oneștene fiind realizate de Botezatu (ex Știința Miroslava) și Rață. În testul de la Focșani, la Viitorul Curița a debutat și Adi Gheorghiu, fostul prim-divizonar bifând 12 minute de joc în tricoul noii sale echipe. „Încă nu sunt apt sută la sută din punct de vedere fizic după operația de la genunchi, dar recuperez rapid. În mod cert, primăvara mă va găsi în plenitudinea forțelor”, a declarat Gheorghiu.

În acest weekend, formația antrenată de Costică Ene va susține o nouă partida de pregătire contra Sportului Chișcani. Și lidera Ligii a IV-a băcăuane, ACS Gauss se va afla pe teren în acest sfârșit de săptămână. Duminică, de la ora 13.00, echipa pregătita de Andrei Întuneric va susține un amical în Giulești contra Academiei Rapid. 7 SHARES Share Tweet

