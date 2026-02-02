Fondurile obligatorii ale asociațiilor de proprietari: ce prevede legea și ce riscă cei care nu o respectă

Legislația în vigoare impune asociațiilor de proprietari obligația de a constitui anumite fonduri financiare esențiale pentru buna funcționare a condominiilor. Lipsa acestora nu este doar o problemă administrativă, ci poate atrage sancțiuni serioase, cu amenzi ce pot ajunge până la 5.000 de lei.

Potrivit Legii nr. 196/2018, care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, fiecare asociație este obligată să stabilească un fond de rulment. Acesta are rolul de a asigura resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor curente, precum plata utilităților sau a serviciilor indispensabile funcționării imobilului.

Pe lângă fondul de rulment, legea prevede și constituirea unui fond de reparații, aprobat anual de către proprietari. Acest fond este destinat lucrărilor de reparare, întreținere și modernizare a părților comune ale clădirii, cum ar fi acoperișul, instalațiile comune, fațada sau casa scării.

În cadrul adunării generale, proprietarii pot decide și înființarea altor fonduri speciale, în funcție de nevoile specifice ale imobilului. Totuși, fondul de rulment și fondul de reparații nu sunt opționale – ele reprezintă o obligație legală pentru orice asociație de proprietari.

Nerespectarea acestor prevederi poate avea consecințe financiare serioase. Legea stabilește că neconstituirea fondului de rulment sau a fondului de reparații poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei. Aplicarea sancțiunilor poate fi făcută de către primar, de împuterniciții acestuia sau de reprezentanții Poliției Locale.

În ceea ce privește gestionarea banilor, administratorul asociației are obligația de a elibera chitanțe nominale separate pentru sumele încasate în fiecare fond. Există însă o diferență importantă între cele două: fondul de rulment se restituie proprietarului în cazul vânzării apartamentului, dacă părțile nu stabilesc altfel prin contractul de vânzare-cumpărare, în timp ce fondul de reparații nu se returnează.

Respectarea acestor reguli nu este doar o cerință legală, ci și o condiție esențială pentru administrarea eficientă și corectă a unei clădiri de locuințe.