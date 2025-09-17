Fondurile asociațiilor de bloc ar putea fi folosite și pentru plata facturilor, nu doar pentru reparații

Un proiect legislativ aflat în dezbaterea Senatului propune modificări importante ale Legii asociațiilor de proprietari (Legea 196/2018), care ar putea permite asociațiilor de bloc să utilizeze banii obținuți din închirierea spațiilor comune sau din publicitate nu doar pentru reparații, ci și pentru plata cheltuielilor curente, atunci când fondul de rulment este insuficient.

Conform propunerii, veniturile realizate în contul fondului de reparații sau al altor fonduri speciale ar putea fi folosite temporar pentru acoperirea facturilor de utilități, însă doar în baza unei hotărâri a adunării generale a proprietarilor. Fiecare utilizare a acestor fonduri pentru plata cheltuielilor curente va necesita aprobarea expresă a asociației, pentru a preveni abuzurile, scrie avocatnet.ro.

În prezent, Legea 196/2018 stabilește că veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv dobânzile bancare, sunt alocate exclusiv fondului de reparații și nu pot fi folosite pentru cheltuieli curente. Fondul de rulment, constituit separat, are rolul de a acoperi aceste plăți, dar dacă acesta se golește, asociația riscă blocaje la plata facturilor, cu consecințe grave precum debranșarea imobilului de la utilități sau inițierea unor acțiuni în justiție.

Inițiatorii proiectului subliniază că scopul modificării este de a proteja proprietarii care își achită la timp contribuțiile și de a permite o gestiune mai eficientă a resurselor financiare ale asociației. Astfel, asociațiile nu vor mai fi nevoite să aștepte reconstituirea fondului de rulment pentru a plăti facturile, evitându-se situațiile neplăcute pentru proprietari și operatorii de utilități.

Proiectul mai prevede că orice utilizare a fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor curente trebuie să fie aprobată prin hotărâre a adunării generale, consolidând transparența și responsabilitatea decizională în cadrul asociațiilor.

Atenție! Modificarea propusă nu va avea efect imediat. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.