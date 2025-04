Florile Siretului – O invitație la poarta sufletului

Cu ocazia sărbătorilor pascale, Grupul Vocal Florile Siretului alături de Mădălina Petrache,vă prezintă un nou proiect muzical,special nouă, ce își propune să ajungă în sufletele tuturor ascultătorilor.

Grupul Vocal, este mai mult decât o simplă adunare de glasuri unite într-o armonie credem noi perfectă. Ne considerăm ca o familie, ale căror perseverență,dedicare și credință ne aseamănă. Împreună am creat, o parte din activitatea noastră muzicală, transpusă printr-un videoclip care surprinde o mărturie vie a puterii pe care o avem atunci când îndrăznim să credem în obiective mărețe, muncim și colaborăm.

Când mă gândesc la Grupul Florile Siretului, îi caracterizez ca o lumină strălucitoare, tinere talente care sunt în plină ascensiune. Împreună ne-am unit și am dăruit tot ce a fost mai bun ca acest proiect să devină realitate. Cu fiecare notă cântată, cu fiecare vers, am simțit cum emoțiile se transformă în artă, iar cântecul nostru devine o punte între inimile noastre și ale celor care ne ascultă.

Cântecul este pentru noi mai mult decât o expresie artistică – însuși crezul nostru, o mulțumire și darul pe care îl oferim ascultătorilor. De aceea, prin intermediul acestui videoclip, sperăm să vă oferim o perspectivă a ceea ce suntem noi. De asemenea, din dorința comună de a celebra frumusețea sărbătorilor pascale și a valorilor autentice,am reușit să filmăm un videoclip ce surprinde o reinterpretare, pentru priceasna „Iisuse al meu, prieten scump”, filmată într-un cadru special.

Noi, sperăm să vă transmită emoția simțită pe parcursul călătoriei noastre interioare din curtea Mănăstirii Sfântului Ierarh Nicolae,din comuna Parincea, Băcău. O experiență plină de recunoștință și sincere mulțumiri tuturor celor ce au luat parte în realizarea acestui proiect.

Cum a fost în ziua filmărilor

Am avut privilegiul de a fi la Mănăstirea Sfântul Nicolae de la Parincea, un loc aparte, cu o atmosferă încărcată de liniște și sacralitate, unde fiecare colț părea să poarte o parte din rugăciunile celor care au trecut pe acolo de-a lungul timpului. Între zidurile mănăstirii, sub ocrotirea și binecuvântarea Sfântului Nicolae, am simțit cu toții o conexiune profundă cu divinitatea, pace și o căldură care ne-a cuprins inimile. Cu acest prilej le transmitem mulțumirile noastre Părintelui Protosinghel Calinic Tudorache, pentru inspirația oferită și susținerea sa, cât și Maicii starețe Stavofrora Tatiana Lungu, pentru bunătate. Sincere mulțumiri tuturor maicilor mănăstirii pentru iubirea, deschiderea și sprijinul lor.

Prin generozitatea și dăruirea lor, au făcut ca acest moment să fie cu adevărat de neuitat.Țin să le mulțumesc și felicit, cu multă recunoștință, întregului Grup Vocal Florile Siretului și tuturor celor implicați ca acest proiect să devină de la o idee la întâmplare.

Totul a fost posibil prin selecția creativă a videografului, Vrabie Ionuț, căruia îi transmitem mulțumiri speciale pentru colaborare. Totodată, alături de Grupul Florile Siretului vă urăm Sărbători Pascale binecuvântate cu pace în regăsirea speranței în Învierea Mântuitorului Iisus Hristos care ne aduce făgăduința vieții veșnice care ne îndeamnă să iertăm, să iubim și să dăruim neîncetat!

Mădălina Petrache