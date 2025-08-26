Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia 2025” – trei seri magice, în direct la TVR

Piațeta Perla din Mamaia va fi, în perioada 27–29 august, gazda uneia dintre cele mai iubite manifestări de folclor din țară – Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia 2025”. Evenimentul, organizat cu sprijinul TVR, aduce pe scenă tineri interpreți, artiști consacrați și ansambluri reprezentative ale culturilor tradiționale din România.

Spectacolul va fi transmis în direct pe TVR 2 și TVR Folclor, de la ora 19:00, iar telespectatorii din afara țării îl vor putea urmări pe TVRi (27–29 august, ora 19:00) și TVR Moldova (28–30 august, ora 21:00). Prezentarea va fi asigurată de Iuliana Tudor și Aurelian Temișan.

Concursul din acest an cuprinde două secțiuni – soliști vocali și soliști instrumentiști –, fiecare cu câte 10 participanți. Primele două seri vor fi dedicate competiției, iar evenimentul se va încheia cu „Gala Laureaților”, care îi va celebra pe cei mai talentați concurenți.

Prima seară, intitulată „Împreună prin cântec”, aduce pe scenă ansambluri și artiști amatori sau profesioniști ai minorităților etnice – turci, tătari, ruși lipoveni, maghiari, germani, ucraineni – dar și tinerii talentați din show-ul „Vedeta Populară”. A doua seară, „Cântecele Românilor”, va fi dedicată celor mai frumoase șlagăre din folclor, interpretate de laureați ai festivalurilor de gen, seară care se va încheia cu un recital extraordinar Paula Seling.

Vineri, 29 august, telespectatorii vor putea urmări „Gala Laureaților”, urmată de concertul „Nume de legendă”, un omagiu adus marilor voci ale folclorului românesc. Printre invitați se numără Irina Loghin, Angela Buciu, Mioara Velicu, Florica Bradu, Laura Lavric, Gheorghe Turda și mulți alții.

Festivalul se va încheia cu proiectul „Pop Folklorika”, semnat de Cezar Cazanoi, un experiment muzical ce îmbină pop-ul, jazz-ul și folclorul autentic, aducând un suflu contemporan în peisajul tradițional. Acompaniamentul pe parcursul celor trei seri va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, condusă de Cezar Cazanoi.