În perioada 27-29 iunie, CS Bronx Powerlifting Club Bacău va organiza Festivalul Internațional JUDO4ID, care marchează finalul proiectului JUDO4ID – Integrating Children with Intellectual Disabilities in Sports. Evenimentul va fi găzduit de Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare’’ Bacău, un partener de drum lung al clubului, promotor al incluziunii sociale în și prin sport, și va reuni cele patru organizații ce formează consorțiul de implementare a proiectului – CS Bronx Powerlifting Club Bacău, Judo Klub Bežigrad, Special Needs Judo Foundation și Federația Suedeză de Judo, alături de sportivi din România și Slovenia.

La festival, sunt invitați să participe sportivi cu dizabilități de ordin intelectual din toate cluburile de judo din România. Pentru înscrieri, antrenorii sunt rugați să trimită listele cu sportivi pe adresa de email a clubului (cs.bronxbacau@yahoo.com) sau la numărul de telefon 0759021146. Programul dedicat sportivilor se va derula pe parcursul a două zile.

Pe data de 28 iunie, se va organiza o sesiune de divisioning, în cadrul căreia sportivii vor fi împărțiți pe niveluri de dizabilitate (Nivel 1 – Nivel 5) prin aplicarea metodologiei create și predate antrenorilor participanți în proiect de Special Needs Judo Foundation (Tycho van der Werff) și Federația Suedeză de Judo (Tomas Rundqvist), fiind pregătite categoriile competiționale. În a doua parte a zilei, se va organiza un traseu turistic în județul Bacău, fiind inserate și câteva activități de promovare a judoul adaptat în spațiul public. Pe data de 29 iunie, vor avea loc o competiție individuală și una pe echipe, ceremonia de premiere a sportivilor, dar și o activitate-surpriză pentru toți participanții.

,,Sperăm ca festivalul să adune un număr cât mai mare de participanți din țară. Cluburile de judo din România care lucrează cu sportivi cu dizabilități de ordin intelectual au șansa să interacționeze cu specialiști în domeniu, Special Needs Judo Foundation și Federația Suedeză de Judo fiind promotori ai judoului adaptat la nivel internațional. De asemenea, ne dorim să putem împărtăși toate resursele create prin proiectul JUDO4ID – o metodologie și un ghid de formare a antrenorilor de judo și profesorilor de educație fizică care lucrează cu sportivi cu dizabilități de ordin psihic, o aplicație ce poate fi utilizată în organizarea de competiții de judo adaptat, un desen animat ce concentrează valorile morale și sociale ale judoului etc.. Toate aceste resurse pot fi accesate și pe site-ul oficial al proiectului, https://judo4id.com.’’ (Daniel Zodian, președinte CS Bronx Powerlifting Club Bacău)

JUDO4ID reprezintă, dincolo de dimensiunea programatică, un context de dialog sportiv, social și intercultural, prin care, încă o dată, se constată puterea judoului de a lega oameni, de a promova un mod de formare sănătoasă a tuturor copiilor și tinerilor, indiferent de abilități și dizabilități, un model de integrare a persoanelor atipice în comunitatea sportivă internațională, un loc de dezvoltare continuă, educație, recreație și prietenie. Prin judo adaptat, care se bazează pe joc, copiii cu nevoi speciale sunt invitați, într-un spațiu sigur, cald și distractiv, să exploreze numeroase metode de a-și dezvolta abilitățile fizice, psihice, emoționale și relaționale, pentru a deveni persoane mai încrezătoare în sine, mai autonome și mai independente, fiind susținute de o comunitate constructivă, care le este martor și partener într-o viață de care se bucură. Împreună, în fiecare zi, oricât de multe provocări ar avea, merg încrezători înainte.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană, nici EACEA nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.