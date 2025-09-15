Festivalul „Hayastan” – Trei zile de cultură, memorie și dialog la Bacău

Bacăul a redevenit, între 12 și 14 septembrie 2025, capitala culturii armenești, prin cea de-a IX-a ediție a Festivalului de teatru și film „Hayastan”, organizat de Uniunea Armenilor din România – Sucursala Bacău. Evenimentul a reunit literatură, teatru, muzică și tradiții armenești, într-un program care a adus în prim-plan frumusețea și diversitatea unei culturi cu rădăcini milenare.

Festivalul a debutat pe terasa Sucursalei UAR, pavoazată cu covoare tradiționale armenești, prin deschiderea Cafenelei Culturale „La Armeni”. Publicul s-a bucurat de lansarea celei de-a patra ediții a volumului Confesiunile unui cafegiu de Gheorghe Florescu, o carte care îmbină istoria personală a autorului cu tradiția armeană a cafelei și memoria Bucureștiului comunist. Seara a continuat cu un recital de poezie și muzică, susținut de Ozana Kalmuski-Zarea, Cristina Selena, Denisa Mikesz și Florin Kevorkian, iar printre invitați s-au numărat personalități culturale precum poeta Tatev Chakhian și eseista Elena Bulai.

Tot în prima zi, la Teatrul Municipal Bacovia, publicul a asistat la lansarea volumului Elogiu alor mei de Varujan Vosganian – o carte epopee a memoriei familiale și a destinului colectiv al armenilor. Prezentarea volumului a fost urmată de spectacolul-lectură 1+1 de Eric Bogosian, regizat de Florin Kevorkian, care a completat tabloul unei zile dedicate literaturii și reflecției asupra identității.

Ziua a doua a festivalului a fost consacrată atât celor mici, cât și publicului pasionat de dezbateri culturale. Dimineața, copiii au urmărit piesa Capra cu trei iezi, într-o reinterpretare contemporană semnată de Alina Neagu, iar după-amiaza, la sediul Uniunii Armenilor, a avut loc o masă rotundă pe tema „Literatura armeană din diaspora de-a lungul generațiilor”, la care au participat Tatev Chakhian, Svetlana Cârstean și Arsen Arzumanyan. Discuțiile, purtate în română, engleză și armeană, au adus în atenție rolul literaturii ca punte între identități.

Seara, scena Teatrului Bacovia a fost cucerită de piesa „Visul unei nopți de Vamă”, regizată de Armine Vosganian. Spectacolul a reușit să îmbine nostalgia Vămii Vechi cu umorul și profunzimea unui text inspirat de Shakespeare, dar recontextualizat în universul muzicii trupei Vama Veche. Sala plină și aplauzele îndelungate au confirmat succesul unei producții care a transformat teatrul într-o experiență comună de muzică, memorie și emoție.

Ultima zi a festivalului a adus în prim-plan poveștile tradiționale și teatrul de inspirație armeană. Dimineața, cei mici au fost încântați de spectacolul-lectură cu păpuși Basme armenești de la Moș Suren, iar seara, Armine Vosganian a coordonat montarea piesei Oamenii cavernelor de William Saroyan, o reflecție universală despre condiția umană și solidaritate. Actorii Denisa Mikesz, Florin Kevorkian și Valentin Braniște Bolat au dat viață unui text care, deși scris cu decenii în urmă, rămâne actual prin mesajul său despre libertate și rezistență.

Festivalul s-a încheiat cu o proiecție în aer liber, dedicată marelui Charles Aznavour. Filmul Monsieur Aznavour a adus în fața publicului povestea de viață a celebrului cântăreț și compozitor francez de origine armeană, un simbol al talentului și al perseverenței. Proiecția a transformat ultima seară într-un moment de comuniune între generații și culturi.

Astfel, Festivalul „Hayastan” și-a reafirmat rolul de punte între tradiție și modernitate, între memoria comunității armene și deschiderea spre universalitate. Prin teatru, literatură, film și muzică, Bacăul a trăit timp de trei zile intens spiritul armenesc, dovedind încă o dată că diversitatea culturală este o sursă de dialog și îmbogățire reciprocă.