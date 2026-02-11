Femeie reținută pentru înșelăciune, după ce ar fi vândut pește și carne de pui la suprapreț unor bătrâne din Comănești

La data de 10 februarie a.c., polițiștii din Comănești au fost sesizați de o femeie de 83 de ani, din localitate, cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile, ar fi fost înșelată cu ocazia cumpărării unor produse alimentare, respectiv pește și carne de pui.

Din primele cercetări a reieșit că, în jurul orei 11:00, o persoană necunoscută s-ar fi prezentat la locuința bătrânei, s-ar fi recomandat drept vecină de bloc și i-ar fi oferit spre vânzare pește și carne de pui, solicitând suma de 850 de lei. Femeia a achitat suma cerută, însă, după plecarea presupusei vânzătoare, a verificat conținutul sacoșelor și a constatat că în interior se aflau alte specii de pește decât cele prezentate inițial și o cantitate mai mică decât cea promisă.

În urma investigațiilor rapide desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Comănești, a fost identificat un autoturism în care se aflau doi bărbați, de 47 și 45 de ani, ambii din județul Galați. La controlul efectuat, în portbagajul mașinii au fost descoperite aproximativ 70 de kilograme de pește, din diverse specii, și 20 de kilograme de carne de pui.

În apropierea autoturismului a fost depistată și o femeie de 47 de ani, din județul Galați, care avea asupra sa o sacoșă ce conținea 7 kilograme de carne de pui și 18 kilograme de pește.

Cele trei persoane au fost conduse la sediul Poliției Comănești pentru continuarea cercetărilor. Cantitatea totală de 90 de kilograme de pește și 45 de kilograme de carne de pui a fost ridicată în vederea continuării verificărilor și predată reprezentanților DSVSA Bacău.

Din cercetări, polițiștii au stabilit că femeia de 47 de ani ar fi păgubit, prin același mod de operare, și o altă localnică, în vârstă de 71 de ani, cauzându-i un prejudiciu estimat la aproximativ 1.300 de lei.

Față de femeie a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bacău. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.

Recomandări preventive

Polițiștii recomandă cetățenilor să nu invite persoane necunoscute în locuință și să nu se lase amăgiți de ofertele aparent avantajoase. Este important să analizați cu atenție informațiile primite, să adresați cât mai multe întrebări pentru a verifica veridicitatea acestora și să rețineți semnalmentele persoanelor, precum și detalii despre bunurile oferite sau autoturismul utilizat.

În cazul în care ați fost victima unei astfel de infracțiuni, adresați-vă celei mai apropiate unități de poliție sau apelați numărul unic de urgență 112, în cel mai scurt timp posibil, pentru a crește șansele identificării autorilor și recuperării prejudiciului.