Școala Gimnazială Nr. 1 Faraoani, director, profesor Elena Durac, a găzduit un eveniment fără egal , joi, 05 decembrie 2019, prezentarea cărții ,,MAMELON. ÎN SEARA ASTA SĂ NU PLECI!”, având astfel alături pe autorul IOSIF ROCA, fiu al satului, care nu a uitat de unde a plecat și a revenit cu drag, oferindu-ne această carte.

,,Cu un an în urmă, am sărbătorit Centenarul Marii Uniri, având ca temă prezentarea unui jurnal și a cărților poștale ce au aparținut soldatului Dumitru Maer, am avut în mijlocul nostru pe doamna Maier Varvara, nora soldatului, care a păstrat cu sfințenie jurnalul și cărțile poștale ce azi au devenit document istoric pentru generația noastră și generațiile ce vor urma. Întâlnirea de astăzi este și o continuare a acelei activități pentru că jurnalul și cărțile poștale scrise de soldatul Dumitru Maer pe front se regăsesc în cartea ,, MAMELON. ÎN SEARA ASTA SĂ NU PLECI!”, a precizat în cuvântul de deschidere doamna TEREZA HABAVNIC, bibliotecar la Școala Gimnazială Nr. 1 Faraoani.

Atât invitații ce au onorat evenimentul , profesor doctor , ANTON COȘA, primar, CRISTINA CIURARU-PAL, director, profesor ELENA DURAC, părintele paroh, FELIX MĂRIUȚ, doamna CECILIA ROCA, domnul IOAN ROCA și domnul EUGEN ROCA cât și autorul IOSIF ROCA au transmis mesaje emoționante elevilor și tuturor participanților.

Din cuvântul doamnei TEREZA HABAVNIC, bibliotecar , amintim:

,,Am primit această carte în preajma Rusaliilor. De cum am început să o citesc, m-am regăsit, pornind din anii copilăriei până în prezent, și, am retrăit câteva evenimente menționate în carte, autorul determinându-mă să mă opresc cu gândul la acele momente de neuitat…

⦁ Eram în clasa a VI-a când comuna Faraoani a sărbătorit 500 de ani de atestare documentară. Noi elevii, împreună cu profesorii, am prezentat pe scena amenajată în centru,un montaj literar.

⦁ Cine nu-și amintește de marea sărbătoare a hramului bisericii noastre, care de fiecare dată adună rudele și prietenii, fiind în același timp un prilej de bucurie și de petrecere?

⦁ Autorul amintește cu plăcere lansarea cărții ,,MONOGRAFIA COMUNEI FARAOANI” , autor , profesor doctor, Anton Coșa, un act cultural fără egal pentru comunitate care va rămâne în amintirea noastră, a celor care am fost de față.

⦁ Autorul se referă la hora satului și la discotecile frecventate de tinerii satului, locul în care tinerii petreceau și implicit legau prietenii , care de multe ori aveau final fericit.

⦁ Slujba celebrată înpreajma zilei de pomenirii tuturor morților este un moment când credincioșii comunității se reîntorc acasă pentru a se ruga lângă mormintele celor apropiați în cimitirul ,,Sf. Martin”.

Autorul se referă la viața reală a locuitorilor care nu este lipsită de greutăți, dar nimic nu este lăsat la voia întâmplării și fiecare se străduiește să-și făurească un viitor bun. Este o carte profundă! Vă îndemn s-o citiți, meditând la propria viață! Închei cu un citat din cuvântul autorului:

,,Bunul Dumnezeu să fie alături de satul nostru și să-l ocrotească; să fie înaintea lui ca să-l conducă; să fie în urma sa ca să-l apere; să fie asupra lui ca să-l binecuvânteze. Amin!” ”

Doamna primar,Cristina Ciuraru-Pal, profund emoționată, a adresat felicitări autorului și a oferit câteva obiecte tradiționale în dar, drept recunoștință.

Părintele paroh, Felix Măriuț, s-a referit în special la legătura satului, legătura omului cu Dumnezeu. ,, Făcând o comparație cu zilele pe care le trăim constatăm că ne-am pierdut identitatea. Este important ca această carte să fie citită de generația tânără pentru a redescoperii satul in care au trăit părintii și bunicii noștri. Orice om care iși uită trecutul nu va avea nici un viitor.”

Doamna director, profesor Elena Durac a apreciat faptul că autorul a ales să prezinte cartea sa la școală, aici unde s-au pus bazele formării personale și profesionale și a adresat un îndemn pentru autor: ,,nu te opri!”, lansând un îndemn pentru copii, ca peste ani să se întoarcă în această școală cu realizări.

Domnul profesor doctor, Anton Coșa a impresionat toți participanții la prezentarea de carte prin mesajele transmise:

,,Vă mărturisesc că am participat la multe evenimente în viața personală și profesională, dar de un eveniment ca acesta nu am mai avut parte, la care să fie alături școala, biserica, primăria și elevii.

Este extraordinar pentru că noi ca oameni i, trăim prin aceste instituții, care au în fruntea lor oameni dintre noi, din rândul comunității. Mă bucur că sunteți îmbrăcați în aceste frumoase straie populare. Înseamnă că vă respectați strămoșii, așa cum și autorul cărții își respectă strămoșii.”

Domnul profesor doctor, Anton Coșa a îndemnat elevii să fie recunoscători părinților, profesorilor, învațând, pentru ca fiecare să ajungă ceea ce își dorește. A făcut mărturisiri referitoare la prefața acestei cărții, carte care îmbină foarte frumos literatura și istoria. Viața locuitorilor era foarte bine organizată, ceea ce autorul prezintă în mod real. Îndeamnă elevii să nu-și uite originile indiferent unde vor ajunge, deoarece comunitatea e asemeni unui copac care fără rădăcini putenice nu poate rezista. O comunitate rezistă doar dacă există coeziune. Recomandă elevilor să citească această carte , să urmărescă scrisorile care relatează prin ce au trecut strămoșii noștri în timpul războiului. Șansa autorului a fost că a intrat în posesia acestui jurnal și a avut intuția extraordinară de a le include în această carte, prin urmare le-a pus la dispoziția noastră.

Din cuvâtul autorului IOSIF ROCA, reținem că acum câteva luni a fost lansată la Salonul Internațional de Carte Bookfest ,București, cartea ,,MAMELON. ÎN SEARA ASTA SĂ NU PLECI!”, carte ce a intrat în atenția unor critici literari care au lansat mesaje către Faraoani. Astfel, din ,,Cronica de carte” autorul citează următoarele: Cezarina Adămescu ,,de pe dealul numit de săteni Mamelon , aflat în comuna Faraoani, cerul e atât de aproape încât ai putea să-l atingi cu mâna. Îl taie doar linia orizontului, așezată ca un hotar magic la limita realului cu imaginarul. Cartea ,,Mamelon ” este ca un ghid de terapie divină din care fiecare om are ceva de învățat, de aflat , de insușit și de împărtașit la rându-i. Când acest lucru se vădește, cel care te-a condus până aici e fericit. Fericit fără pricină. Așa cum îi stă bine oricărui creștin care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Fiecare dintre noi poate fi un păstor, o călăuză pentru ceilalți și poate că este.”

Autorul Iosif Roca amintește de un alt critic literar, A. G. Secară care spune:

,,Două merite deosebite are “Mamelon: în seara asta să nu pleci!”, pe lângă partea literară propriu-zisă, care se înscrie în continuarea prozelor cu inspiraţie şi rurală ale unui Ion Avram, Apostol Gurău, Sterian Vicol, Coriolan Păunescu, care vizează universul sătesc din Moldova de Jos (aici fiind vorba de Faraoanii Bacăului, localitate pentru care Iosif Roca are un alt fel de cult!), adăugăm şi partea documentară, care transformă cartea într-un caleidoscop mai mult decât atractiv. Este, la această parte de document, un album care cuprinde fotocopii după „Jurnalul soldatului Dumitru Maer”, „Cărţile poştale ale soldatului Dumitru Maer” şi „Scrisorile soldatului Francisc Banioş”.

Aşa cum observă Ion Avram pe coperta a IV-a, autorul Iosif Roca, „forţează memoria recuperatorie şi gândul interior, reflexiv-introspectiv, în jurul unor nuclee narative tentate de magicul tradiţional al Faraoaniului natal, care întreţin generativ structura epică a cărţii, în a cărei dramă autorul însuşi se implică afectiv, dar discret.

Această forţare este o incursiune autentică şi originală în imaginarul-memorie, psalmică uneori (nu întâmplător moto-ul cărţii este din „Psalmi”!), după cum o constată în „Prefaţă” şi profesorul doctor Anton Coşa, de la Muzeul de Istorie din Bacău: „Am fost plăcut surprins de autenticitatea, de rigoarea cu care autorul tratează faptele istorice, scrisul său fiind, în multe locuri, asemenea unui istoric veritabil. Astfel, autorul ne întăreşte convingerea că acest respect al său faţă de istorie este într-o directă legătură cu respectul faţă de oameni, faţă de înaintaşi, de locurile natale, de Ţară în ultimă instanţă.”

Autorul Iosif Roca propune câteva proiecte pentru satul natal, un semn în locul în care a fost împușcat tatăl soldatului Dumitru Maer și amenajarea unei capele pe Mamelon.

Autorul Iosif Roca își încheie cuvântul încurajând elevii și tinerii să pășească plini de curaj pe drumul vieții, amintind că și înaintașii noștri au avut de traversat perioade dificile, tinerii fiind nevoiți să plece, iar greul îl duceau părinții rămași singuri.

La final, autorul Iosif Roca împreună cu soția , Nina, au oferit cadouri de Sf. Nicolae elevilor și participanților la prezentarea cărții ,,MAMELON. ÎN SEARA ASTA SĂ NU PLECI!”.