Exporturi slabe, importuri puternice: bilanțul comercial al Bacăului

Județul Bacău continuă să se confrunte cu un dezechilibru semnificativ între exporturi și importuri, care se reflectă într-un deficit comercial persistent. Exporturile au înregistrat scăderi atât pe termen lunar, cât și pe semestru, în timp ce importurile cresc, semnalând o cerere internă mai mare decât oferta locală de produse cu valoare adăugată. Această situație indică nevoia unor politici economice care să stimuleze competitivitatea industriei locale și să diversifice piețele externe pentru a reduce dependența de importuri.

Structura exporturilor relevă importanța industriei textile, dar și a sectorului tehnologic și a producției de bunuri din lemn, în timp ce importurile sunt concentrate în echipamente industriale și metale, esențiale pentru activitatea economică locală. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi rămâne sub 100%, evidențiind vulnerabilitatea balanței comerciale.

Evoluția comerțului exterior în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025

Pe primele șase luni ale anului, județul Bacău a înregistrat următoarele:

Exporturi: 511.746 mii Euro FOB, în scădere cu –7,4% față de aceeași perioadă a anului 2024. Cele mai exportate produse au fost: materii textile și articole din acestea – 23,2% mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginile – 13,9% produse din lemn, plută și împletituri din nuiele – 12,1%

Importuri: 809.027 mii Euro CIF, în creștere cu +7,3% față de perioada similară a anului precedent. Principalele categorii de importuri: mașini, aparate și echipamente electrice – 18,4% metale comune și articole din acestea – 17,8% mărfuri și produse diverse – 9,7%

Balanța comercială: negativă, cu –297.281 mii Euro pe semestru.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi: sub nivelul optim de 100%, ceea ce arată dependența județului de importuri.

Această evoluție pe șase luni evidențiază presiunea continuă asupra exportatorilor și necesitatea consolidării producției locale cu valoare adăugată mai mare.

Comerțul exterior în luna iunie 2025

Luna iunie a anului 2025 a adus următoarele valori:

Exporturi: 80.679 mii Euro FOB, în scădere cu –6,3% față de iunie 2024 și cu –7,0% față de luna mai 2025. Structura exporturilor a fost similară cu cea semestrială, dominată de materiile textile (23,2%), echipamente electrice (13,9%) și produse din lemn (12,1%).

Importuri: 109.489 mii Euro CIF, în scădere cu –9,8% față de iunie 2024 și –7,6% față de luna precedentă. Cele mai importate produse au fost echipamente electrice (18,4%), metale comune (17,8%) și mărfuri diverse (9,7%).

Balanța comercială: negativă, –28.810 mii Euro, ceea ce reflectă un dezechilibru continuu între exporturi și importuri.

Această evoluție pe termen scurt confirmă tendința observată pe semestru și subliniază nevoia unor strategii active de stimulare a exporturilor și eficientizare a producției locale.