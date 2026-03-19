Exploatări ilegale de agregate pe râul Cașin. Garda de Mediu sesizează Poliția

Comisarii Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au identificat, în zona Pietroasa din comuna Mănăstirea Cașin, un perimetru de aproximativ 12.000 de metri pătrați afectat de exploatări ilegale de agregate minerale, constând în nisip și balast.

Potrivit instituției, excavațiile realizate direct în albia minoră a râului Cașin depășesc 1.000 de metri pătrați. La fața locului au fost observate urme recente ale utilajelor de mare tonaj, iar o parte din materialul extras a fost abandonat în zona de protecție a drumului județean DJ 115.

Autoritățile de mediu anunță că au înaintat o sesizare penală in rem către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, precum și pentru încălcarea legislației în domeniul apelor.

De asemenea, au fost sesizate Apele Române – Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău – și Autoritatea Națională pentru Resurse Minerale, pentru evaluarea prejudiciului și stabilirea măsurilor de refacere a albiei afectate.

Reprezentanții Gărzii de Mediu subliniază că exploatările ilegale din albiile râurilor produc degradări majore ale mediului și pot afecta infrastructura din proximitate. Instituția face apel la cetățeni să semnaleze astfel de activități, inclusiv prin transmiterea de fotografii sau informații relevante, pentru a facilita intervenția rapidă a autorităților.