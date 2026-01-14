Există un motiv pentru care copiii răcesc des. Și nu e ceea ce crezi. | Dr. Andreea Filip

Sunt Dr. Andreea Filip, medic specialist ORL în cadrul Clinicii Anastasios din Bacău. Astăzi discutăm despre igiena corectă a nasului la copii, un gest simplu, dar cu beneficii importante pentru confortul și sănătatea lor.

Respirația nazală liberă este esențială pentru starea de bine a copilului. La copii, căile nazale sunt mai înguste și se pot obstrua mai ușor, motiv pentru care igiena nazală regulată poate fi o parte utilă din rutina zilnică, mai ales în sezonul rece.

De ce este importantă curățarea nasului?

Pe parcursul zilei, în nas se pot acumula praf, alergeni și secreții. La sugari și la copiii mici care nu știu încă să își sufle nasul eficient, aceste secreții pot bloca respirația, pot afecta somnul și pot favoriza apariția unor episoade repetate de răceală sau disconfort ORL.

O igienă nazală corectă poate ajuta la:

menținerea mucoasei nazale umede și curate

îmbunătățirea respirației, în special noaptea sau în timpul hrănirii

reducerea disconfortului nazal în perioadele de viroză

o toleranță mai bună la medicația locală (spray-uri/picături), atunci când este recomandată de medic

Cum se face corect igiena nazală?

În general, recomandăm ser fiziologic sau soluții saline sterile, izotonice sau ușor hipertonice, în funcție de vârstă și situație.

Pașii sunt simpli:

Așezați copilul într-o poziție confortabilă, cu capul ușor înclinat pe o parte. Introduceți câteva picături sau un puf de soluție salină în fosa nazală. Așteptați câteva secunde, apoi ștergeți ușor secrețiile cu un șervețel. Repetați la fel pentru cealaltă nară.

La copiii mai mari, încurajați-i să își sufle ușor nasul, fără forțare.

La sugari, dacă secrețiile sunt abundente și respiratia este îngreunată, se poate folosi un aspirator nazal moale, cu blândețe și doar atunci când este necesar.

Cât de des se face?

În mod obișnuit, o dată sau de două ori pe zi (dimineața și seara) este suficient. În perioadele de răceală, se poate face mai frecvent, în funcție de secreții și confortul copilului.

Când este indicat consultul ORL?

Dacă secrețiile persistă mai mult de câteva zile, devin groase, galbene sau verzi, dacă apar febră, durere de ureche, respirație dificilă sau copilul are somn și alimentație afectate, recomand evaluare ORL.

Și un mesaj important: igiena nazală este o măsură de prevenție și îngrijire, nu un tratament în sine. Dacă există o problemă care se menține sau se agravează, consultul medical este cea mai sigură cale.

Dacă aveți întrebări sau copilul dumneavoastră are simptome persistente, vă așteptăm la Clinica Anastasios din Bacău, pentru o evaluare ORL completă și recomandări personalizate.