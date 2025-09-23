Exercițiu de simulare a unui accident la Barajul Poiana Uzului, în județul Bacău

În perioada 23-25 septembrie 2025, Administrația Bazinală de Apă Siret și Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău participă la un exercițiu organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISUJ) Bacău, având ca temă intervenția în cazul apariției unor fisuri la Barajul Poiana Uzului, ca urmare a unei alunecări de teren pe versantul drept, cu risc de inundare a satului Sălătruc, oraș Dărmănești.

Scenariul exercițiului prevede precipitații abundente în bazinul hidrografic al râului Uz, totalizând 100 l/mp în 32 de ore, ceea ce duce la creșterea rapidă a debitului afluent până la 140 mc/s și la ridicarea nivelului apei în acumulare cu 140 cm, aproape de cota deversorului. Totodată, alunecările de teren simulate pe versantul stâng generează deplasarea a 30-50.000 metri cubi de pământ în lac, provocând o undă de suprafață de 30 cm și presiune suplimentară asupra barajului.

Potrivit reprezentanților ABA Siret, exercițiul oferă ocazia verificării procedurilor și manevrelor tehnice ce trebuie efectuate de personal în astfel de situații, inclusiv monitorizarea permanentă a barajului, transmiterea rapidă a datelor către ISU Bacău, deversări controlate conform regulamentului de exploatare, verificarea golirilor de fund, monitorizarea turbidității și patrularea versantului. De asemenea, instituția sprijină fundamentarea deciziilor ISU privind evacuarea preventivă și informarea operativă a autorităților despre eventualele infiltrații sau fisuri.

Participarea la acest exercițiu consolidează rolul Administrației Bazinale de Apă Siret ca partener activ în gestionarea situațiilor de urgență hidrotehnică și oferă oportunitatea testării cooperării interinstituționale și a capacității de reacție pentru protejarea vieții și bunurilor comunităților expuse.