Exercițiu de evacuare desfășurat la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși

La Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a fost organizat și desfășurat un exercițiu de evacuare în cadrul Secției Chirurgie Generală, cu sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Buhuși.

Activitatea a avut ca obiectiv principal verificarea și îmbunătățirea capacității de reacție a personalului medical și auxiliar în cazul producerii unei situații de urgență, precum și testarea eficienței procedurilor interne de evacuare.

În cadrul exercițiului a fost simulată evacuarea pacienților imobilizați, transportați cu ajutorul tărgilor tip „lopată”, dar și a pacienților deplasabili, care au fost însoțiți de personalul medical. De asemenea, a fost avută în vedere evacuarea în condiții de siguranță a aparaturii medicale esențiale, a arhivei secției și a altor bunuri materiale, în conformitate cu planurile de intervenție stabilite.

Scenariul a inclus și simularea întreruperii alimentării cu gaz metan și energie electrică, precum și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de panică. Personalul medical și auxiliar a acționat conform atribuțiilor stabilite, demonstrând o bună coordonare, promptitudine și respectarea procedurilor de siguranță.

Conducerea unității felicită toate persoanele implicate pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă. Deși există în continuare obiective ce trebuie atinse și aspecte care pot fi îmbunătățite, exercițiul s-a dovedit a fi unul reușit și extrem de util, contribuind la creșterea nivelului de siguranță al pacienților, personalului și bunurilor din cadrul spitalului.