Excelență în robotică: Echipa TechNova de la Colegiul Național „Ferdinand I” duce Bacăul la Campionatul Internațional din Grecia

Despre Colegiu Național „Ferdinand I”, Bacău se vorbește din nou la superlativ: echipa de robotică TechNova a reușit o performanță istorică: calificarea la etapa internațională a renumitului concurs FIRST LEGO League (FLL). Tinerii băcăuani vor reprezenta România în Grecia, concurând alături de cele mai luminate minți ale viitoarelor generații de ingineri și programatori din întreaga lume.

Performanța echipei TechNova este cu atât mai remarcabilă cu cât aceștia au reușit să câștige biletul spre Grecia din postura de cea mai bună echipă de începători din țară. Regulamentul riguros al competiției FLL stipulează că doar elitele debutante, care demonstrează un mix perfect între inovație tehnică și valori fundamentale, pot accede la acest nivel internațional.

Echipa este formată din 10 elevi talentați (Sara, Sofia, Alexandru, Matei, Radu, Denis, Codrin, Ștefan, Tudor, Vlăduț), uniți de pasiunea pentru tehnologie și de dorința de a găsi soluții creative la problemele lumii reale. Sub îndrumarea mentorilor lor, acești tineri au petrecut luni de zile proiectând, construind și programând un robot capabil să rezolve misiuni complexe pe terenul de joc, dar și dezvoltând un proiect de inovare sustenabil.

Competiția FIRST LEGO League nu este doar despre roboți; este despre „Gracious Professionalism” (profesionalism nobil) și despre colaborare. Cei 10 membri TechNova au impresionat juriul național nu doar prin precizia senzorilor și a codului scris, ci și prin modul în care au comunicat și au gestionat provocările apărute sub presiunea timpului.

„Această calificare este dovada că perseverența și curiozitatea pot transforma niște piese de plastic în soluții de viitor. Suntem mândri să reprezentăm Colegiul ‘Ferdinand I’ și Bacăul pe scena mondială din Grecia,” a declarat unul dintre membrii echipei.

Colegiul Național „Ferdinand I” își confirmă încă o dată statutul de pepinieră de talente, demonstrând că educația de tip STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) este viitorul. Reușita celor 10 elevi pune Bacăul pe harta mondială a roboticii educaționale și oferă un exemplu de urmat pentru alți adolescenți pasionați de tech.

Urmează acum o perioadă intensă de pregătire, în care echipa își va finisa strategiile pentru a face față competiției acerbe din Grecia. Întreaga comunitate le urează succes și îi așteaptă acasă cu trofeul de campioni!

Mulțumim George, David, Mihnea și Dan pentru ajutorul constant.

Mulțumim sponsorilor Dedeman, Agricola, RadTrans, Antiu Consulting pentru sprijinul material considerabil.

Mulțumim Alumni Ferdinand pentru 10 ani de susținere a performanței Ferdinand.