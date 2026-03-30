Excelență culinară la nivel județean: Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”Bacău – performanță de top la Culinariada ediția a VII-a.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” se conturează tot mai clar ca un reper în formarea viitorilor specialiști din domeniul alimentației publice, confirmând acest statut prin rezultate de excepție obținute la etapa județeană a concursului Culinariada.

Echipa coordonată de prof. Pascu Irina, alături de elevii Jitaru Florin și Grosu Valentina, a impresionat juriul prin creativitate, tehnică și rafinament, reușind să obțină trei premii I și un premiu III, într-o competiție extrem de exigentă.

Rezultatele obținute:

Locul I – Secțiunea Desert tradițional

„Inima de grâu dulce cu ciocolată neagră” – o reinterpretare modernă și elegantă a colivei, care transpune un simbol al tradiției românești într-un desert contemporan, cu impact vizual și gustativ deosebit.

Locul I – Secțiunea Preparat de bază internațional

Jäger Schnitzel cu sos vânătoresc și orez basmati cu unt – un preparat clasic al gastronomiei germane, realizat la standarde înalte, cu echilibru perfect între texturi și arome.

Locul I – Secțiunea Desert internațional

Apfelkuchen – prăjitura tradițională germană cu mere, reinterpretată cu finețe și eleganță, apreciată pentru gustul autentic și prezentarea rafinată.

Locul III – Secțiunea Preparat de bază tradițional

Tartă cu ciuperci – un preparat inspirat din bucătăria românească, valorificat într-o formă modernă, cu un echilibru armonios între ingrediente și tehnică.

Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât preparatele au fost evaluate de un juriu format din profesioniști de renume din domeniul HoReCa la nivel județean, specialiști recunoscuți pentru exigența și experiența lor în arta culinară.

In cadrul aceluași concurs, elevii Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”, sub coordonarea doamnei profesoare Ana-Maria Cojocaru, au răspuns la întrebarea “Cum va arăta meniul anului 2050?” într-un mod surprinzător și creativ: burgeri cu carne cultivată în laborator, batoane cu microalge și chiar preparate pe bază de insecte comestibile, proiect care a câștigat Premiul I la sectiunea I.

Educație prin pasiune și excelență – Rezultatele obținute reflectă nu doar talentul elevilor, ci și dedicarea și profesionalismul cadrelor didactice demonstrând că îmbinarea tradiției cu inovația poate genera preparate de înaltă clasă, demne de competiții de prestigiu.

Participarea la Culinariada a oferit elevilor oportunitatea de a-și valorifica competențele dobândite în cadrul orelor de instruire practică și de a face un pas important către performanța profesională.

În urma acestor rezultate remarcabile, echipele Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”Bacău s-a calificat la faza națională a concursului Culinariada, care se va desfășura la Botoșani, în data de 02 aprilie 2026.

Această etapă reprezintă o nouă provocare și, totodată, o oportunitate de a confirma valoarea și profesionalismul echipei la nivel național.

“Prin aceste rezultate, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” își consolidează poziția în elita învățământului tehnologic și își afirmă potențialul pentru performanțe de excepție. Succesul echipei reprezintă nu doar o victorie, ci și o promisiune pentru viitorul gastronomiei românești.” a declarat directorul liceului, prof. Crisalinda Nona Irimia.