Evoluție, dar pentru alții

In urmă cu 2 săptămâni pe strada Buciumului în lateralul marketului Mega ,au fost montate tarabe comunitare. Un exemplu de evoluție și suport pentru mici producători sau comercianți de legume și fructe.

Dar,după câte vedem ,cei care ar trebuii să le folosească ,în continuare ocupă trotuarul și creează o imagine a anilor 1990.

Dorim civilizație, evoluție, dar să fie făcută de alții.

Marius A.

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!