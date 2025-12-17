Evenimente în Bacău

Târgul de Crăciun al Școlilor din Bacău: Este organizat de Federația Părinților Bacău împreună cu Primăria municipiului Bacău și alte instituții, și va avea loc în data de 18 decembrie 2025, în Parcul Catedralei Bacău, în intervalul 12:00 – 20:00. Școala care obține cea mai mare sumă din donații și sponsorizări este declarată câștigătoare a Târgului de Crăciun al Școlilor din Bacău – ediția 2025. Premiul constă într-o excursie de o zi, pentru 20 de elevi, sponsorizată integral de Agenția EduTravel.

Momente muzicale în aer liber: Pentru a transmite magia Crăciunului, Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău organizează câteva momente muzicale în aer liber, în perioada vineri, 19 decembrie 2025 – duminică, 21 decembrie 2025, între orele 16,30 – 20,00, în Piațeta din fața Casei de Cultură Bacău, lângă bradul de Crăciun.

Ziua Victoriei Revoluției Române: Municipiul Bacău în colaborare cu Garnizoana Bacău, vor organiza ceremonialului militar și religios, în ziua de luni, 22 decembrie 2025 , între orele 12,00 – 13,00, pentru sărbătorirea Zilei Victoriei Revoluției din Decembrie 1989. Locația solicitată pentru desfășurarea activității: monumentul Eroilor Revoluției Române din Cimitirului Central Bacău. Poliția Locală a Municipiului Bacău va lua măsurile necesareprivind eliberarea parcării publice de la Piața Sud Bacău, îndata de luni, 22 decembrie 2025, între orele 11,30 – 13,30, în vederea asigurării locurilor de parcare pentru autovehiculele militare și civile ale participanților la activitate.

Alaiul Datinilor: Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” al Consiliului Județean Bacău anunță organizarea unei noi ediții a evenimentului „Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă”, unul dintre cele mai așteptate momente culturale ale sezonului rece. Manifestarea își propune să aducă în prim-plan tradițiile autentice românești, păstrate și transmise de comunitățile din zona Moldovei. La eveniment vor participa cete de colindători, urători, mascați și dansatori din județele Bacău, Iași, Vaslui, Botoșani și Vrancea, prezentând obiceiuri străvechi, costume tradiționale și momente artistice specifice sărbătorilor de iarnă. Spectacolul este programat pentru sâmbătă, 27 decembrie 2025, începând cu ora 10:00, în Piața Tricolorului din Bacău. Publicul este invitat să asiste la celebrarea spiritului comunitar și la redarea atmosferei festive care marchează apropierea Anului Nou.