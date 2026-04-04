Evaluarea populațiilor speciilor de animale strict protejate din județul Bacău

În cursul lunii aprilie 2026, va avea loc evaluarea populaţiilor speciilor de carnivore strict protejate (urs, lup, râs şi pisică sălbatică) de pe teritoriul judeţului Bacău, evaluare realizată de către o parte din gestionarii fondurilor cinegetice din judeţ.

Situaţiile centralizate

la nivel de judeţ, vor fi înaintate Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate, împreună cu propuneri de plafon maxim de intervenţie. Propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază nivelul pagubelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparativ cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Acţiunile de evaluare a populaţiilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică se vor desfăşura după cum urmează:

– AVPS BUKK în perioada 06 – 07.04.2026,

– SVPS în perioada 06 – 09.04.2026,

– O.S.P. Oituz în perioada 15 -16.04.2026,

– Ocolul Silvic Lignum în data 20.04.2026,

– AVPS VON Spiess în perioada 20 – 27.04.2026,

– Asociaţia Ciobănuş Cărunta în perioada 20 – 27.04.2026

– Direcţia Silvică Bacău în perioada 23 – 24.04.2026,

– AV Diana Coţofanesti în perioada 25 – 26.04.2026,

– AJVPS Bacău în perioada 28 – 29.04.2026.

La aceste acţiuni pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţilor, ONG-urilor, reprezentanţi ai unităţilor de cercetare şi învățământ în domeniul cinegetic sau al biodiversităţii.