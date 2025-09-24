Europarlamentarul Claudiu-Richard Târziu: „Gestionarea pădurilor trebuie să rămână o competență națională”

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, a anunțat că a votat marți, 23 septembrie, în ședința comună a comisiilor ENVI și AGRI din Parlamentul European, pentru modernizarea Comitetului forestier permanent. Totodată, acesta a subliniat că a apărat ferm principiul conform căruia gestionarea pădurilor trebuie să rămână în competența exclusivă a statelor membre.

„Uniunea poate sprijini statele membre, dar nu trebuie să adauge birocrație și nici să centralizeze deciziile la Bruxelles. Pădurile fac parte din identitatea și economia fiecărui stat membru, iar deciziile trebuie să rămână acolo unde aparțin: în mâinile statelor”, a declarat Târziu.

În cadrul aceleiași ședințe, europarlamentarul român a votat împotriva raportului privind „Un cadru de supraveghere pentru păduri europene rezistente”, pe care l-a catalogat drept un exemplu suplimentar de birocrație impusă de la Bruxelles.

„România are într-adevăr probleme cu tăierile ilegale și lipsa controalelor, dar răspunsul nu este încă un strat de birocrație europeană, cu sisteme paralele de monitorizare, costuri suplimentare și acte delegate lipsite de control democratic. În plus, transmiterea obligatorie a datelor sensibile despre păduri ridică riscuri economice și de securitate”, a avertizat Târziu.

Potrivit acestuia, respingerea raportului a avut la bază dorința de a apăra suveranitatea statelor membre, de a evita birocrația inutilă și de a promova cooperarea voluntară doar acolo unde aceasta aduce o valoare adăugată reală.

Proiect susținut de ECR