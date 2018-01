Gruparea băcăuană își continuă parcursul continental după splendida calificare obținută prin câștigarea setului de aur contra azerelor de la Azerrail Baku Știința Bacău „made in Romania” nu contenește să uimească. De data aceasta, în Europa. După victoria obținută acasă, în tur, cu 3-1, contra azerelor de la Azerrail Baku, a venit calificarea materializată prin câștigarea setului de aur marți seară, în manșa retur a „șaisprezecimilor” Cupei Challenge, desfășurată în capitala Azerbaidjanului. Returul cu Azerrail a fost unul pe muchie de cuțit. Și asta chiar dacă echipa gazdă s-a impus cu 3-0. Știința a dominat copios primul set, ce a înregistrat o durată de 31 de minute. Deși au avut 16-9 pe tabelă, studentele au cedat parțialul de debut cu 25-23. Și mai strâns a fost actul secund. Unul care a ținut 32 de minute. Și de această dată, Știința s-a aflat în avantaj, însă, din nou, Azerrail a avut câștig de cauză. Tot la limită. Numai că în prelungiri: 27-25. Actul al treilea a fost unul fără istoric (25-14 pentru gazde), băcăuancele preferând să-și concentreze întreaga atenție către setul de aur. Cel care, de altfel, avea să decidă calificarea în optimile de finală. Numai că, deși au întors de la 2-3 la 4-3, oaspetele s-a poticnit. Iar Azerrail a profitat. A vând în Katerina Zhidkova prinicipala realizatoare a meciului (23 de puncte), formația din Baku s-a desprins la 10-5 și părea scăpată în câștigătoare. Din fericire, Știința a avut un come-back de senzație. Cu tandemul Rogojinaru (14 puncte)- Cazacu (12 puncte) din nou necruțător, formația condusă de pe margine de Aurel Cazacu s-a apropiat la 8-10 și apoi a basculat fenomenal rezultatul de la 10-12 la 14-12. Gazdele, care alcătuiesc scheletul echipei naționale a Azerbaidjanului (locul 4 la Europenele din vara trecută) au avut o ultimă sforțare de a întoarce soarta calificării: 13-14. Finalul a fost însă al Euro-Științei. La fel ca și calificarea. Denisa Rogojinaru a găsit drumul către punctul câștigător, încheiind setul de aur după 20 de minute, cu 15-13 în favoarea româncelor. „Am întâlnit un adversar foarte puternic. La scorul de 0-3 la general și la 5-10 în setul de aur, îmi venea greu să cred că vom putea întoarce soarta calificării, dar am reușit”, a declarat Denisa Rogojinaru pentru site-ul Federației Europene de Volei. „Sunt mândru de fetele noastre, sunt mândru de echipa noastră. Nu e puțin lucru să obții o astfel de calificare chiar pe terenul formației din Baku. Trebuia să se întoarcă roata! Am avut șanse mari în primele două seturi, dar nu le-am fructificat. Iată că în setul de aur am realizat un adevărat tur de forță, revenindu-ne de la 5-10”, a mărturisit antrenorul Științei, Florin Grapă. Țintuit acasă de proverbiala sa temere pentru călătoriile cu avionul, Grapă a avut emoții mai mari decât dacă s-ar fi aflat în „AYS Sport Hall” din Baku: „E adevărat, am avut mari emoții, fiind conectat permanent la evoluția scorului. Pot spune că sunt fericit că o echipă alcătuită doar din românce merge mai departe în cupele europene”. În „optimile” Cupei Challenge, Știința va avea de înfruntat pe câștigătoarea dintre Mladost Zagreb (Croația) și Sm’Aesch Pfeffingen (Elveția). Cum în turul disputat în Elveția, croatele se impuseseră cu 3-1, e de presupus că ele vor fi adversarele Științei în faza următoare a competiției continentale. Cu precizarea că manșa retur a optimilor de finală se va disputa în Bacău, ceea ce va spori șansele de calificare ale Științei. Eventual, din nou la setul de aur. Marți seară, la Baku, studentele au mizat pe următoarea garnitură: Kapelovies, Ciocian, Cazacu, Lupa, Faleș, Sipoș, Filipaș, Rogojinaru, I. Radu, Albu- libero, Ciucu- libero. Știința- CSM Lugoj se joacă luni Nici sâmbătă și nici duminică. Până la urmă, partida dintre Știința Bacău și CSM Lugoj, din etapa a 11-a a Diviziei A1, se va disputa luni, 15 ianuarie, de la ora 17.00. Având în vedere oboseala acumulată de echipa băcăuană în deplasarea din Azerbaidjan, conducerea Științei ceruse Federației Române de Volei amânarea cu o zi a meciului cu Lugojul, programat inițial sâmbătă, 13 ianuarie. FRV și-a dat acordul, însă bănățencele au cerut ca jocul să aibă loc luni în loc de duminică, solicitare acceptată atât de Știința, cât și de Federație. „Cei de la CSM Lugoj ne-au rugat să jucăm luni deoarece ei vor să lege deplasarea de la Bacău de cea de miercuri, din Cupă, de la Târgoviște. N-am avut nicio problemă cu asta, prin urmare, partida cu Lugojul se va disputa luni, 15 ianuarie, de la ora 17.00”, a precizat antrenorul Științei, Florin Grapă. 1 SHARES Share Tweet

