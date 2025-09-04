Eric Roberts în România: întâlniri memorabile cu campioni și personalități, organizate de „I Success”

Celebrul actor hollywoodian Eric Roberts a fost recent invitat în România la un eveniment exclusiv organizat de I Success, platforma internațională creată de Eduard Irimia.

Evenimentul a reunit antreprenori de succes, personalități marcante și laureați I Success din ultimul an, oferindu-le tuturor oportunitatea de a se întâlni cu una dintre legendele cinematografiei.

Seara a fost sponsorizată de brandul Oliveris, deținut de Cosmina Mahara din Oradea, care a susținut întreaga inițiativă și a contribuit semnificativ la succesul evenimentului. Un moment deosebit a fost întâlnirea dintre Eric Roberts și boxerul Dragoș Dulhac din Bacău.

Eduard Irimia, cunoscut pentru cariera sa în industria sporturilor de luptă, i-a prezentat actorului realizările și spiritul de luptător al lui Dragoș, impresionându-l pe Roberts care l-a felicitat personal pentru performanțele sale.

Doar 20 de persoane au avut privilegiul de a participa la o cină privată alături de Eric Roberts, un moment exclusivist desfășurat într-un cadru rafinat și elegant.

Printre invitați s-au numărat și Dragoș Dulhac, Cristina Cancel și soțul ei, Felix Cancel, fondatorii brandului Venus Luxury. Prezența lor a adus un plus de eleganță evenimentului, Venus Luxury fiind recunoscut atât pe plan național, cât și internațional pentru rafinamentul și calitatea excepțională a produselor sale.

Cristina și Felix Cancel nu sunt doar antreprenori de succes, ci și susținători activi ai performanței românești, implicându-se constant în sprijinirea sportivilor de elită, a culturii și a evenimentelor cu impact pozitiv asupra societății.

Evenimentul a avut loc la National Golf Resort, lângă București, un cadru elegant și exclusivist, perfect pentru a evidenția prestigiul și impactul internațional al campaniei I Success.

„A fost o onoare să îi prezentăm lui Eric realizările și spiritul de luptător al lui Dragoș Dulhac. Astfel de momente arată că România are campioni și talente care merită recunoscuți la nivel global”, a declarat Eduard Irimia, organizatorul evenimentului.