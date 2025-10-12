Elevii din județul Bacău vor avea vacanța de schi în perioada 23 februarie – 1 martie 2026

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat calendarul oficial al vacanței de schi pentru anul școlar 2025–2026, perioadă care diferă de la un județ la altul, în funcție de decizia inspectoratelor școlare.

Potrivit programării, elevii din județul Bacău se vor bucura de o săptămână de pauză între 23 februarie și 1 martie 2026.

Vacanța mobilă, introdusă pentru a permite o mai bună organizare a activităților recreative și educaționale, a fost stabilită astfel:

În perioada 9–15 februarie 2026 , vor fi în vacanță elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș .

În perioada 16–22 februarie 2026 , vacanța de schi este programată în 22 de județe , printre care Brașov, Argeș, Dolj, Ilfov și București .

În ultima etapă, 23 februarie – 1 martie 2026, vor intra în vacanță elevii din Satu Mare, Maramureș, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui și alte județe din estul și sudul țării.

Astfel, școlarii băcăuani vor avea parte de o vacanță mai târzie, potrivită pentru sporturile de iarnă, dar și pentru o pauză binevenită înainte de începutul primăverii.